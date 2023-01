Hogwarts Legacy s'offre un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, catégorisé comme un jeu d'action-aventure et RPG en monde ouvert, arrive dans seulement quelques semaines, au moment où nous écrivons ces lignes. De ce fait, la communication autour du titre, développé par Avalanche Software, ne cesse de s'intensifier ces derniers temps. Après plusieurs vidéos de présentation, nous avons, aujourd'hui, le droit à unCette nouvelle communication visuelle, d'une durée légèrement supérieure à une minute, estet non de séquences de gameplay. Via un hibou, chargé de transmettre une lettre et que nous suivons, nous avons ainsi un, dirigé par Phineas Nigellus Black , mais aussi de, notamment la Forêt Interdite qui regorge de créatures. D'ailleurs, à la fin, nous pouvons voir un sorcier qui tente de calmer un hippogriffe et qui lance le sortilège dit Impardonnable, Avada Kedavra. Sans oublier, un groupe qui affronte un dragon.Pour rappel, sur Hogwarts Legacy, nous aurons accès à un système de personnalisation assez complet et nous pourrons choisir notre maison (Griffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard). Par ailleurs, il sera possible de parcourir certaines distances sur un balai magique, pouvant être amélioré et personnalisé.C'est dès le 10 février 2023 que les joueurs et les joueuses, étant sur PS5, Xbox Series et PC ( les configurations requises ), pourront faire leur rentrée à Poudlard, via Hogwarts Legacy. Les versions PS4 et Xbox One se rendront, quant à elles, disponibles le 4 avril de cette année. En outre, le titre arrive sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023.