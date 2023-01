Hogwarts Legacy parmi les meilleures ventes sur Steam, un mois avant son lancement

Hogwarts Legacy déjà dans les meilleures ventes sur Steam

Malgré un petit report,. Ce n'est pas étonnant, d'ailleurs, de le voir dans les listes des jeux les plus « wishlistés » sur Steam, en concurrence avec un autre jeu qui se fait attendre, The Day Before Mais ce n'est pas la seule statistique impressionnante qui montre l'engouement autour de la production d'Avalanche Software, puisqueEn effet, comme nous pouvons le constater, en nous rendant sur la page des meilleures ventes (selon le chiffre d'affaires) en France,, juste derrière le Steam Deck de Valve, et devant quelques cadors du moment, tels que Lost Ark, Call of Duty: Modern Warfare 2 FM 2023 ou encore FIFA 23 . Mais à l'international, aussi, le RPG dans l'univers d'Harry Potter attire l'attention, se plaçant cinquième, derrière CSGO, le Steam Deck, Dota 2 et Apex Legends.Cela veut donc dire que, permettant, entre autres, de profiter de quelques bonus . Il est aisé d'imaginer que les ventes du jeu seront élevées, puisqu'une multitude de personnes patiente généralement jusqu'au moment de la sortie, plus ou moins, avant de se procurer le titre tant convoité., année qui sera marquée par le lancement de plusieurs productions attendues, notamment Starfield, Skull & Bones ou encore Diablo IV , pour ne citer qu'elles, parmi tout ce qui nous attend.Pour rappel,, puis dans les films. Malgré la présence de balais volants, le Quidditch ne sera pas une pratique possible dans le jeu, qui sera, d'ailleurs, dénué de tout aspect multijoueur . Rendez-vous le 10 février, pour découvrir tout cela, sur PC, PS5 et Xbox Series. La sortie sur PS4 et Xbox One se fera en avril, alors qu'il faudra patienter jusqu'en juillet pour la version Nintendo Switch. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :