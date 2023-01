Hogwarts Legacy est-il multijoueur ?

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est une expérience solo et n'a pas de gameplay en ligne ou coopératif

PC

Édition Standard → 45,39 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 53,49 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur le titre d'Avalanche Software et de Warner Bros. Interactive Entertainment,(de son nom complet), nous avons, notamment, la possibilité d'assister à différents cours, accomplir diverses quêtes, lancer des sorts (dont ceux dits « Impardonnables ») contre d'autres sorciers, personnages ou créatures fantastiques mais aussi d'explorer Poudlard et ses alentours à dos d'hippogriffe ou sur un balai magique.De nombreux joueurs et joueuses se demandent, d'ailleurs,Grâce à la FAQ , régulièrement mise à jour par le studio de développement en charge du titre et à retrouver sur le site officiel du jeu, nous en savons un peu plus quant à la présence ou bien absence d'une dimensionpour le soft. Malheureusement,. En effet, sous la question « Est-ce que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard propose un gameplay en ligne ou coopératif ? », nous pouvons lire la mention suivante :Ainsi, comme vous l'aurez compris,ne peut pas être parcouru à plusieurs et n'est donc jouable qu'en solo. Ce qui est relativement dommage, tant cela aurait pu être intéressant de découvrir le titre, ou tout du moins certaines activités, avec des amis. Néanmoins, il se peut qu'à l'avenir, Avalanche Software intègre des fonctionnalités multijoueur au soft. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Pour rappel,est catégorisé comme un « jeu de rôle et d'action-aventure » et propose un monde ouvert. L'aventure prend place dans le monde des sorciers, et plus précisément dans celui des années 1800. Les joueurs et les joueuses ont la possibilité, entre autres, de créer leur propre sorcier/sorcière grâce à un système de personnalisation assez complet et peuvent également nouer des liens d'amitié avec différents personnages, tout au long de leur aventure.arrive le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series. La date de sortie des versions PS4 et Xbox One a été reportée et est désormais fixée au 4 avril de cette année, tandis que le titre se rendra disponible sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023. Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :