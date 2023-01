Hogwarts Legacy : Le Quidditch, est t-il possible d'y jouer ?

Le Quidditch est-il disponible sur Hogwarts Legacy ?

Non, on ne peut pas jouer au Quidditch dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Cependant, le vol sur balai est un moyen de transport et les défis de course de balai font partie du jeu. Les joueurs peuvent également faire voler des balais pour explorer des lieux nouveaux et familiers autour du château de Poudlard

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur(de son nom complet), développé par Avalanche Software, nous avons la possibilité de nous déplacer sur un hippogriffe ainsi que sur un balai magique. D'ailleurs, au vu de la présence du balai sur le titre et dans l'une des bandes-annonces, les joueurs et les joueuses se demandent s'ils peuvent participer et jouer à un match deMalheureusement,. À ce sujet, sur le site officiel, et plus précisément dans la FAQ , nous pouvons lire la mention suivante :Ainsi, comme vous l'aurez compris,sur. Nous ne savons pas encore si cela sera rendu possible à l'avenir, via de potentielles mises à jour et/ou extensions. Néanmoins, si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.L'absence dusurest dommage. Ce « sport », dans lequel deux équipes de sept joueurs s'affrontent, est important dans l'univers Harry Potter. Leest, d'ailleurs, représenté dans plusieurs livres et films Harry Potter, notamment dans Harry Potter à l'école des Sorciers ou encore dans le cinquième volet intitulé Harry Potter et l'Ordre du Phénix, pour ne citer que ces deux exemples.arrive le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series. La date de sortie des versions PS4 et Xbox One a été reportée et est désormais fixée au 4 avril de cette année, tandis que le titre se rendra disponible sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023.