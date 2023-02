Hogwarts Legacy n'est pas encore officiellement sorti, qu'il fait partie des meilleurs jeux Steam

PC Édition Standard → 45,39 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 53,49 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction.

Depuis quelques mois, certains studios proposent à la communauté de pouvoir jouer en avance à leur production, notamment en achetant une version plus coûteuse de leur jeu. C'est naturellement le cas pour, qui est l'un des jeux les plus attendus de l'année. Si son succès ne faisait presque aucun doute, les dernières statistiques confirment l'engouement autour du jeu Harry Potter.Il est, très vite, devenu le jeu solo le plus populaire sur Twitch , battant Cyberpunk 2077, notamment. Côté joueurs, alors que le lancement ne se fait que ce 10 février,, ce qui, en tant que tel, est une excellente performance, le plaçant aux portes du top 10 des meilleures performances (via SteamDB ). En sachant que seules les personnes ayant précommandé la version Deluxe, vendues 69,99 €, y ont accès nul doute que dans les jours qui vont suivre, le pic de joueurs sera bien plus important,, et pourquoi ne pas viser le million, seuil atteint par seulement quatre jeux, tous multijoueur.Il va toutefois falloir patienter pour voir comment cela va évoluer, mais compte tenu des retours très positifs pour le moment, il est possible que la mise en avant sur Twitch, entre autres, motive certains joueurs à passer à l'achat, et découvrir cette aventure magique.Quoi qu'il en soit, la sortie officielle d'Hse fera le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposerons, très vite, notre test. Vous pouvez également profiter de quelques Twitch Drops , pour personnaliser votre équipement . Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :