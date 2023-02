Hogwarts Legacy Twitch Drops : Comment récupérer les récompenses de lancement ?

Comment obtenir les Twitch Drops Hogwarts Legacy ?

Rendez-vous sur le site officiel.

Créez ou liez votre compte Warner Bros Game à celui que vous possédez sur Twitch.

Regarder des streamers, participants à cette campagne, jouer à Hogwarts Legacy pour être éligible aux récompenses.

Les récompenses Twitch Drops d'Hogwarts Legacy

Pour chaque période de 30 minutes passées à regarder un streamer jouer à Hogwarts Legacy , un élément cosmétique est à récupérer, selon l'ordre suivant :

L'accessoire de visage : Lunettes « Œil du dragon » à monture argent. Le couvre-chef : Gavroche. L'accessoire de cou : Écharpe éclair carmin. La tenue complète : Ensemble lilas.

Comment récupérer la cape de Merlin ?

Regarder un stream sur Hogwarts Legacy depuis la chaîne Twitch d'Avalanche Software pendant 20 minutes Récompense → La cape : Cape de Merlin

Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops . Une fois la récompense obtenue et réclamée depuis Twitch, celle-ci sera intégrée à votre compte dans les heures qui suivent. Il se peut que d'autres Twitch Drops arrivent, dans les prochaines mois, pour