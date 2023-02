Hogwarts Legacy : Changer l'apparence de l'équipement/des skins, comment faire ?

Comment changer l'apparence de son équipement dans Hogwarts Legacy ?

Comment rendre invisible un équipement ?

est un RPG, cela veut donc dire que votre personnage va évoluer au fil du temps, en débloquant des compétences, mais aussi en obtenant un équipement de meilleure qualité. Souvent, cet équipement, que ce soit des lunettes, une cape ou un autre accessoire, est joli, mais il se peut, parfois, qu'il ne soit pas de votre goût, puisque certains objets sont, avouons-le, assez atypiques.De fait, si vous souhaitez garder un équipement, parce qu'il apporte de jolies statistiques à votre personnage, mais que l'apparence ne vous plaît pas, sachez que c'est possible dePour, il va falloir procéder en plusieurs étapes. La première est d'ouvrir le menu et de se rendre dans l'onglet « Équipement ». C'est ici que vous pouvez modifier divers éléments, comme l'accessoire de main, les lunettes, les chapeaux, l'accessoire de cou, les tenues et l'ensemble. Pour la plupart, il est possible de les personnaliser afin de changer l'apparence, sans pour autant changer les statistiques de ces équipements.Toujours dans ce menu, placez votre curseur sur le cercle noir, en haut à gauche de la case concernée. Ensuite, appuyez sur la touche « F » ou « Carré/X » selon si vous jouez à la manette ou au clavier/souris, pour entrer dans le menu de l'apparence. Ici, vous allez, que vous avez débloquées en jouant ou via divers bonus, comme les précommandes ou les Twitch Drops.Ainsi, si vous avez une cape intéressante en termes de stats offensives, mais le rendu ne vous plaît pas, et bienvia ce procédé, avec quelque chose qui est plus à votre goût.Si vous souhaitez garder les bonus de votre équipement, sans qu'il apparaisse, sachez que c'est possible. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Accessoire invisible » afin de ne plus le voir, tout en profitant encore de ses statistiques. Un bon moyen de garder un look crédible tout en ayant de meilleures statistiques.