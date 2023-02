Hogwarts Legacy est un vrai succès sur Twitch, devenant le jeu solo avec le plus de viewers

Hogwarts Legacy devient le jeu solo le plus populaire sur Twitch

PC Édition Standard → 45,39 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 53,49 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Standard → 59,99 € au lieu de 74,99 €, soit 20 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,89 € au lieu de 20 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN 100 € → 90,49 € au lieu de 100 €, soit 10 % de réduction.



, le RPG dans le monde d'Harry Potter, n'est même pas encore disponible qu'il bat déjà des records. Sorti en accès anticipé trois jours avant le lancement final,. À tel point qu'il est devenu, battant certains cadors de ces dernières années.Étant donné qu'est disponible avec un accès anticipé de 72 heures , pour celles et ceux ayant précommandé l'édition Deluxe, nombreux sont les utilisateurs à l'avoir avant la sortie officielle, notamment les créateurs de contenu, qui n'hésitent, évidemment pas, à partager leur aventure sur Twitch. Cela a attiré la communauté, dont une partie attend ce 10 février pour se lancer dans le jeu, et une autre qui souhaite en savoir plus avant un possible achat. Si nous rajoutons à cela une campagne de Twitch Drops , pour récupérer des récompenses cosmétiques,Mieux encore, selon Twitch Tracker , ayant atteint ce 7 février. Cela le place à la quinzième place des meilleures performances de tous les temps, détrônant Cyberpunk 2077 d'environ 110 000 viewers.Il est possible que ce record soit battu dans les prochains jours, puisque les retours sont très positifs et la communauté semble emballée à propos d'Hogwarts Legacy. D'ailleurs, nous vous proposerons, très vite, notre test. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :