Hogwarts Legacy montre quelques nouveaux décors

Every corner of Hogwarts has something to discover - enjoy a small piece of the North Tower. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/C1d4vca3KS — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) July 21, 2022

Si la sortie d' Hogwarts Legacy est programmée pour cet hiver, aucune date précise n'a pour le moment été donnée par les développeurs, qui se montrent peu loquaces. Toutefois, pour briser le silence et que les joueurs aient quelque chose à se mettre sous la dent, une nouvelle vidéo a été publiée, sur les réseaux sociaux,Ainsi, durant quelques secondes, nous avons la possibilité de voir ce à quoi ressemblera cette zone très connue de Poudlard, bien qu'elle ne soit pas entièrement dévoilée. Nous n'y voyons que quelques décors, dont les fameux centaures sous plusieurs formes, ce qui peut suggérer que ces créatures soient présentes d'une manière ou d'une autre dans Hogwarts Legacy. Hélas nous n'avons aucune image de l'escalier en colimaçon qui mène à la salle de classe de Sibylle Trelawney. Rappelons cependant que la professeure ne sera pas de la partie, puisque l'histoire se déroule bien avant les événements des livres et films Harry Potter.Bien évidemment, ces quelques images ne suffiront pas à ravir les joueurs, qui attendent désespérément d'en savoir plus, bien que du gameplay ait déjà été dévoilé , et notamment une date de sortie, pour savoir quand nous pourrons enfin poser la main sur ce RPG. Rappelons qu' aucune variante multijoueur ne sera proposée , puisqu'il s'agit d'un jeu totalement solo. Pour tout savoir d'Hogwarts Legacy, un guide spécial vous est proposé, recensant toutes les informations à savoir