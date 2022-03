Hogwarts Legacy : Du gameplay et une présentation complète

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le State of Play du 17 mars était entièrement dédié au prochain titre d'Avalanche Software et Warner Bros. Interactive Entertainment, Hogwarts Legacy. Très attendu par les joueurs et les joueuses, qu'ils soient fans de l'univers J.K Rowling ou non,Ce State of Play nous a permis d'en apprendre beaucoup sur Hogwarts Legacy : chacun pourra personnaliser son avatar selon ses goûts, pour commencer. Par ailleurs, en tant qu'apprenti sorcier,. Dans la même idée, nous aurons la possibilité de fabriquer nos propres potions et utiliser différents éléments alchimiques, durant nos affrontements avec des créatures diverses. À ce sujet, le bestiaire semble plutôt complet et assez fidèle.Sans oublier, la possibilité d'explorer le monde d'Hogwarts Legacy. Et ce même au-delà de Poudlard. Le tout profitant d'. En effet, rappelons que le titre d'Avalanche Software est un open-world. Desdevraient, d'ailleurs, être de la partie afin de pimenter l'expérience. Nous pourrions, aussi, compter surà découvrir et accomplir.Et si beaucoup se posaient la question : oui, nous pourrons probablement enfourcher un nimbus 2000 pour profiter de ce moyen de transport caractéristique de l'univers de J.K Rowling, d'après une séquence bien spécifique montrée durant cette présentation. En espérant pouvoir assister et jouer au Quidditch, en plus de cela.La date de sortie précise n'a pas été donnée durant l'événement. Mais. D'autres images et informations pourraient être dévoilées d'ici là.