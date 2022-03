Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sera-t-il jouable en coopération ou multijoueur ?

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est une expérience solo et ne propose pas de système de jeu en ligne ou en coopération.

Annoncé en 2020 et silencieux durant près d'un an et demi, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard s'est un peu plus dévoilé aux yeux des joueurs, à l'occasion d'un State of Play uniquement consacré au nouveau jeu Harry Potter, nous plongeant dans un immense monde ouvert. Bien évidemment, le fait que nous soyons libres de voyager dans l'univers d'Harry Potter, tout en affrontant des créatures iconiques de la saga a très vite attiré l'attention des joueurs, et plus particulièrement des amoureux de la licence.Une partie de ces futurs joueurs se demandent d'ailleurs siSur le site officiel, une FAQ est disponible, laquelle répond à une multitude d'interrogations que peuvent se poser les joueurs en amont de la sortie du jeu, qui est assez attendu. Parmi ces questions revient celle du multijoueur. Pour faire court,. Il en est de même pour la coopération, ce qui signifie que. Tout se fera en solo.Ce n'est donc pas étonnant non plus d'apprendre que les développeurs ont fait le choix de n'inclure aucune microtransaction , bien que certains jeux 100 % solo n'hésitent pas à le faire.Pour le reste, sachez que l'histoire nous plongera au début des années 1800, environ 200 ans avant les aventures des livres, puis des films, ce qui signifie que nous ne verrons aucun des protagonistes, tels que Harry, Ron ou Hermione. Certaines têtes connues devraient, toutefois, faire une apparition. Côté personnage, nous pourrons personnaliser totalement l'apparence de notre sorcier, pour que celui-ci vive une aventure unique, notamment grâce au système d'amitiés et de compétences à développer. Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est prévu pour arriver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch