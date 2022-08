Hogwarts Legacy dévoilera de nouvelles images lors de la gamescom

Don't miss an exclusive new look @HogwartsLegacy during @gamescom Opening Night Live next Tuesday, August 23.



Streaming live everywhere at 8p CEST/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/mMnAabFv7y — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 16, 2022

Alors que la date de sortie d'Hogwarts Legacy a été dévoilée dans la plus grande discrétion, par le biais d'un simple tweet, nous devrions enfin avoir le droit à des images, ou plutôt une bande-annonce, très vite.En effet, discret depuis le mois de mars et une belle présentation,Malheureusement, le titre a été reporté de plusieurs mois, puisqu'il n'est plus attendu avant février 2023. Cependant, pour que l'attente soit moins longue et tenter de se faire pardonner de ce report,Plus précisément, nous aurons le droit à un « nouvel aperçu exclusif » à l'occasion de la cérémonie de l' Opening Night Live 2022 , qui aura lieu le mardi 23 août. Celle-ci est présentée par Geoff Keighley et devrait nous proposer une pléthore d'annonces en tout genre, dont de potentielles surprises. Espérons en apprendre plus sur Hogwarts Legacy, avec un trailer de qualité.La sortie d' Hogwarts Legacy se fera le 10 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, et plus tard sur Nintendo Switch. En attendant, un article vous récapitulant toutes les informations à savoir sur le jeu Harry Potter est disponible