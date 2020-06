Hitman 3 sera plus sombre que les jeux précédents

IO Interactive dévoile encore un peu plus d'informations concernant Hitman 3 qui sortira en janvier 2021 sur PlayStation 5.

En plus d'avoir appris que les joueurs pourront retrouver l'intégralité des cartes de Hitman et Hitman 2 , nous en découvrons davantage sur ce troisième titre. Il semblerait queEn effet, c'est lors de la diffusion d'un direct présentantsur la plateforme Twitch queque les précédents opus. Il sera, selon lui, plus mature, plus sombre et plus sérieux.C'est l'une des raisons pour laquelle, afin d'indiquer aux joueurs que celui-ci ne sera pas aussi "joyeux" que les autres. Cependant, ce n'est pas parce que ce prochain titre arbore un axe plus sinistre que cela signifie qu'il n'y aura pas quelques pointes d'humour, au contraire,Pour rappel,sortira sur PlayStation 5 en janvier 2021.