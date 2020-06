Hitman 3 : Les joueurs retrouveront des niveaux de Hitman et Hitman 2

Annoncé lors de la conférence de Sony le 11 juin dernier, Hitman 3 était encore quelque peu mystérieux. Cependant, son contenu commence à se dévoiler petit à petit, et nous apprenons donc que certains niveaux des premiers titres seront disponibles dans celui-ci.

, mais sous certaines conditions. En effet, afin de retrouver ces derniers dans le jeu qui sortira en janvier 2021,. Ainsi,si vous détenez déjà Hitman et Hitman 2.Pour être plus précis, si vous ne possédez que, vous pourrez redécouvrir les cartes de, et si vous ne possédez que, vous aurez accès à, le tout dans. Ce n'est pas tout puisque: les tenues, les armes et les gadgets que vous avez gagnés grâce à vos maîtrises et vos défis.Nous en apprenons davantage sur le début de Hitman 3,pour sa première mission. Situé dans un gratte-ciel de luxe,a affirmé qu'il s'agit du plus haut bâtiment du monde. Une chose est sûre, l'agent 47 n'est pas près de prendre sa retraite.Pour rappel, Hitman 3 sortira en janvier 2021 sur PlayStation 5.