Highguard s'offre un nouveau mode de jeu permanent, les joueurs vont être ravis

Wildlight Entertainment a, récemment, annoncé qu'un nouveau mode de jeu est désormais disponible, de façon permanente, sur Highguard.
À la fin du mois de janvier 2026, les développeurs de chez Wildlight Entertainment avaient lancé le mode de jeu 5v5 sur Highguard
, et ce, pour une durée déterminée. Toutefois, à la demande générale, le studio a décidé de rendre le mode 5v5 permanent sur Highguard
.
Le mode 5v5 restera sur Highguard
En effet, comme vous le savez probablement déjà, le mode 5v5 est arrivé le 30 janvier 2026 sur Highguard
. À l'origine, les développeurs avaient décidé de proposer ledit mode selon une durée déterminée. Cependant, la communauté fut au rendez-vous, à tel point que le studio a constaté « une répartition assez équilibrée entre les modes 3v3 et 5v5
».
Ainsi, Wildlight Entertainment a annoncé une très bonne nouvelle aux joueurs et aux joueuses, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu : le mode 5v5 est désormais « là pour rester »
. Cela signifie qu'il est désormais possible de lancer des parties en 3v3 ou bien en 5v5 sur Highguard
. Cette information ravira la communauté, tant celle-ci espérait une telle annonce. Ce geste montre également que Wildlight Entertainment est à l'affût des retours.
Wildlight Entertainment est à l'écoute de sa communauté
Malheureusement, Highguard
n'a pas connu un excellent lancement, notamment sur la durée, car le titre est passé d'un pic à 100 000 utilisateurs simultanés à 10 000 en l'espace de 24 heures. Pour autant, Wildlight Entertainment entend bien rectifier le tir. Ainsi, après avoir déployé une mise à jour corrective, à la suite des critiques et retours de la communauté, le studio de développement a très vite changé sa décision et choisi de suivre les désirs des joueurs en rendant le mode 5v5 permanent. Reste à voir comment Highguard
va évoluer à l'avenir.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Highguard
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
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