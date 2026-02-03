Highguard s'offre un nouveau mode de jeu permanent, les joueurs vont être ravis

Wildlight Entertainment a, récemment, annoncé qu'un nouveau mode de jeu est désormais disponible, de façon permanente, sur Highguard.

Le mode 5v5 restera sur Highguard

You've been asking, and we're happy to share—5v5 Raid Mode is here to stay! ⚔



We appreciate everyone hopping in over the weekend to give the mode a try. We saw a fairly even split between 3v3 and 5v5, which helped inform our decision. pic.twitter.com/S0QfgCE7vK — Highguard | LIVE NOW! (@PlayHighguard) February 2, 2026

Wildlight Entertainment est à l'écoute de sa communauté

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À la fin du mois de janvier 2026, les développeurs de chez Wildlight Entertainment avaient lancé le mode de jeu 5v5 sur, et ce, pour une durée déterminée. Toutefois, à la demande générale,En effet, comme vous le savez probablement déjà, le mode 5v5 est arrivé le 30 janvier 2026 sur. À l'origine, les développeurs avaient décidé de proposer ledit mode selon une durée déterminée. Cependant, la communauté fut au rendez-vous, à tel point que le studio a constaté « une répartition assez équilibrée entre les modes 3v3 et 5v5 ».Ainsi, Wildlight Entertainment a annoncé une très bonne nouvelle aux joueurs et aux joueuses, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu :. Cela signifie qu'. Cette information ravira la communauté, tant celle-ci espérait une telle annonce. Ce geste montre également que Wildlight Entertainment est à l'affût des retours.Malheureusement,n'a pas connu un excellent lancement, notamment sur la durée, car le titre est passé d'un pic à 100 000 utilisateurs simultanés à 10 000 en l'espace de 24 heures. Pour autant, Wildlight Entertainment entend bien rectifier le tir. Ainsi, après avoir déployé une mise à jour corrective, à la suite des critiques et retours de la communauté, le studio de développement a très vite changé sa décision et choisi de suivre les désirs des joueurs en rendant le mode 5v5 permanent. Reste à voir commentva évoluer à l'avenir.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series. Le titre est free-to-play, soit gratuit.