Highguard va lancer une mise à jour graphiques pour répondre à la demande des joueurs

Après un lancement compliqué et une chute drastique de fréquentation, Wildlight Entertainment réagit. Le studio va déployer un patch correctif majeur pour Highguard, intégrant des options graphiques et de confort réclamées avec véhémence par la communauté.
Le lancement de Highguard
ne restera probablement pas dans les annales, ou alors pour de mauvaises raisons, passant d'un pic de 100 000 utilisateurs simultanés à 10 000 environ en l'espace de 24 heures. Wildlight Entertainment, le studio fondé par des vétérans ayant œuvré sur les franchises Apex Legends
et Titanfall, se trouve aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Face à une fronde quasi unanime des joueurs dénonçant un titre mal optimisé et incomplet, les développeurs ont décidé d'accélérer la cadence
. L'objectif est clair, endiguer l'hémorragie de joueurs et tenter de redorer le blason d'un titre qui pourrait très vite passer aux oubliettes, en dépit d'une feuille de route très conséquente.
Une réponse rapide face à la gronde populaire
C'est par le biais d'une communication officielle sur la plateforme X
que le studio a annoncé la couleur. Conscient de l'urgence de la situation, Wildlight Entertainment prévoit de déployer une mise à jour corrective dans les prochaines heures
. Cette annonce ne doit rien au hasard étant donné qu'elle fait suite à une vague de critiques virulentes concernant l'absence de fonctionnalités pourtant considérées comme standards dans l'industrie du jeu de tir moderne.
Les développeurs ont tenu à rassurer leur communauté avec une déclaration sans équivoque :
Nous avons écouté les retours et travaillé pour ajouter certaines fonctionnalités très demandées, notamment les curseurs de FoV pour les consoles, les paramètres de bascule pour la visée et l'accroupissement, ainsi que davantage d'options de mise à l'échelle graphique pour PC. Nous visons une sortie du patch demain, avec les notes de patch complètes une fois en ligne.
Des ajouts techniques indispensables
Si la liste complète des modifications n'est pas encore disponible, les éléments dévoilés ciblent précisément les points de friction majeurs. L'arrivée d'un curseur de champ de vision pour les consoles est une excellente nouvelle pour le confort visuel et l'équité compétitive
. De même, l'ajout d'options pour basculer la visée et l'accroupissement, plutôt que de devoir maintenir la touche enfoncée, répond à un besoin d'accessibilité et de préférence de gameplay crucial pour les phases de combat intenses.
Sur PC, la situation était tout aussi critique. L'extension des paramètres de mise à l'échelle graphique devrait offrir une bouffée d'oxygène aux configurations qui souffrent de chutes de framerate et de saccades. Ces correctifs techniques visent à éliminer l'aspect flou des visuels souvent décrié dans les évaluations.
Un sauvetage est-il possible ?
Il faut dire que la situation est alarmante. Après un pic impressionnant de plus de 97 000 joueurs simultanés sur Steam peu après le lancement, la fréquentation s'est effondrée pour atteindre environ 5 500 utilisateurs à l'heure où ces lignes sont écrites
, 36 heures après son lancement. Petite éclaircie néanmoins, les évaluations s'améliorent légèrement, avec maintenant 35 % d'avis positifs. Il faut dire que Highguard, n'a, hélas pas été épargné par le review bombing
, avec de nombreuses évaluations laissées par des joueurs ayant moins d'une heure de jeu.
Si la réactivité de Wildlight Entertainment prouve que le studio est à l'écoute, il reste à voir si ces ajustements techniques suffiront à faire revenir une audience déçue. Mais l'avenir du jeu semble déjà menacé... Highguard reste disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.
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