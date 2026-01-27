Highguard : La liste complète des trophées et des succès

Highguard dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour empocher le 100 % ou Platine du titre de Wildlight Entertainment. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès d'Highguard

Intitulé trophée/succès Description Rite de passage Complétez le tutoriel Duel judiciaire Complétez une partie en Mode raid Âme sœur Ressuscitez un coéquipier (attribué en fin de partie) Pilleur Ouvrez et récupérez le butin d'au moins 15 coffres en une seule partie (attribué en fin de partie) Effraction et intrusion Installez le brise-bouclier pour démarrer un raid (attribué en fin de partie) Armes légendaires Équipez au moins 3 objets légendaires en une seule partie (attribué en fin de partie) Choc et effroi Utilisez votre pouvoir ultime au moins 3 fois en une seule partie (attribué en fin de partie) Protocole III Gagnez 1 partie en Mode raid en moins de 12 minutes avec au moins un membre de l'équipe jamais mort Seigneur de la destruction Détruisez au moins 20 murs de n'importe quel type (attribué en fin de partie) Poche pleine de vesper Achetez 10 objets rares ou sup. chez le vendeur en une seule partie (attribué en fin de partie) Dévoreur d'âme Détruisez 30 orbes spirituels ennemis (attribué en fin de partie) La lame lente pénètre le bouclier Installez un séparateur de dôme pour entrer dans une base ennemie (attribué en fin de partie) La pointe de la lance... Et ma hache Complétez 5 parties en Mode raid avec n'importe quel mercenaire d'assaut Endurci au combat Complétez 10 parties en Mode raid Notre dernier combat En temps supp., éliminez l'équipe ennemie en tant que dernier combattant (attribué en fin de partie) Vous avez mon bouclier Complétez 5 parties en Mode raid avec n'importe quel mercenaire de défense Protégé Complétez 5 parties en Mode raid avec n'importe quel mercenaire de soutien Jouer le tout pour le tout Gagnez 5 parties en Mode raid en dépendant indiv. au moins 77 vesper chez le vendeur en une partie Œil de la Providence Complétez 5 parties en Mode raid avec n'importe quel mercenaire de reconnaissance Contrôle des animaux Éliminez 20 montures ennemies (attribué en fin de partie) Chemin tout tracé Complétez 5 parties en Mode raid avec n'importe quel mercenaire de destruction Force écrasante Gagnez 5 parties en Mode raid en moins de 10 minutes Innocence sacrifiée Détruisez l'équipe ennemie pendant le temps supplémentaires : 10 fois (attribué en fin de partie) Un tir, une élimination Gagnez 5 parties en Mode raid en détruisant la base ennemie via la pierre d'ancrage seulement Équilibre parfait Gagnez 5 parties en Mode raid sans entrer dans le temps supplémentaire « Cavalerie » lourde Éliminez 10 ennemis en montant votre monture (attribué en fin de partie) Un véritable mercenaire de Haute-garde Remportez 20 parties en Mode raid Saboteur Sabotez 20 générateurs lors du raid d'une base ennemie (attribué en fin de partie) Coupe-corde Désamorcez 20 générateurs lors de la défense de votre base (attribué en fin de partie) Tir de suppression Obtenez la mitrailleuse BigRig, détruisez au moins 3 murs en fer avec cette arme en une seule partie Lame vs. Balle Éliminez 10 ennemis à l'aide de votre hache (attribué en fin de partie) Sincères salutations Éliminez 77 ennemis avec des armes légendaires (attribué en fin de partie)

Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu,possède, comme tous les autres jeux, divers. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent, ainsi, obtenir le 100 % ou bien Platine du jeu doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, nous vous dévoilons, dans ce qui suit,Afin d'empocher le 100 % ou Platine, nommé « Pendragon », d', la communauté doit nécessairement parcourir le tutoriel, effectuer de nombreuses parties en mode Raid et, comme toujours, effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible, depuis le 26 janvier 2026, sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.