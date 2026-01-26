Highguard est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Highguard propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous donnons la réponse.

Highguard est-il cross-play ?

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Highguard est-il cross-progression ?

Comme vous le savez probablement déjà,est un titre avec une forte dimension multijoueur, et est plus précisément un jeu de tir JcJ, qui est disponible depuis fin janvier 2026. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se demandentRappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les divers opus Call of Duty.Dans le cas du jeu de Wildlight Entertainment, sachez qu'. De ce fait, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes étant sur PS5 et Xbox Series. Et inversement. Cette information est notamment visible sur la page Steam du titre, via la mention « Multijoueur multiplateforme », qui figure dans un encart sur la droite. Dans tous les cas, cette nouvelle ravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent découvrir le jeu avec leur(s) ami(s).Pour ce qui est de, là encore une fonctionnalité importante pour la plupart des jeux et surtout la communauté, Wildlight Entertainment a annoncé une très bonne nouvelle. Effectivement, selon les dernières informations connues,. Ainsi, il est possible de récupérer sa progression d'une plateforme à une autre.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.