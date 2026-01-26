Highguard : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Highguard.

Configurations PC Highguard











Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits) Processeur Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen R5 1600 Intel Core i5-9600K ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire 8 Go de mémoire 12 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 Go) ou AMD RX 6650 XT (8 Go) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 25 Go d'espace disque disponible 25 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires SSD NVMe SSD

Comme vous le savez probablement déjà, le nouveau jeu des créateurs d'Apex Legends et de Titanfall, soit, arrive à la fin du mois de janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d', sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 12 Go pour la recommandée. Les développeurs précisent également, notamment sur la page Steam du titre, que les joueurs et les joueuses doivent avoir 25 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter d'sur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, qu'sort le 26 janvier 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.