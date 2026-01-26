Highguard : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 janvier 2026 à 14h15
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Highguard.
Highguard : Les configurations PC
Comme vous le savez probablement déjà, le nouveau jeu des créateurs d'Apex Legends et de Titanfall, soit Highguard, arrive à la fin du mois de janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Highguard.

Configurations PC Highguard

highguard-combat
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Highguard, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 12 Go pour la recommandée. Les développeurs précisent également, notamment sur la page Steam du titre, que les joueurs et les joueuses doivent avoir 25 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter d'Highguard sur PC.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Highguard ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 (64 bits)  Windows 11 (64 bits)
Processeur  Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen R5 1600  Intel Core i5-9600K ou AMD Ryzen 5 3600
Mémoire 8 Go de mémoire 12 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 Go) ou AMD RX 6650 XT (8 Go)
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 25 Go d'espace disque disponible 25 Go d'espace disque disponible
Notes supplémentaires SSD NVMe SSD

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Highguard sort le 26 janvier 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

« Pas de temps ni d'argent » : le créateur d'Highguard explique l'état du jeu à la sortie
Highguard 05 mars 2026

« Pas de temps ni d'argent » : le créateur d'Highguard explique l'état du jeu à la sortie

Le jeu de tir Highguard fermera définitivement ses portes le 12 mars. Chad Grenier, le réalisateur du jeu, a admis que le titre est sorti de manière précipitée et sans contenu par manque de temps et d'argent, rendant impossible tout espoir de rédemption à la No Man's Sky ou Cyberpunk 2077.
Surprise (ou pas), Highguard ferme déjà ses serveurs
Highguard 03 mars 2026

Surprise (ou pas), Highguard ferme déjà ses serveurs

L'aventure Highguard touche déjà à sa fin. Le jeu de tir gratuit développé par Wildlight fermera définitivement ses serveurs dans quelques jours, à peine plus d'un mois après son lancement. Un échec retentissant pour un titre qui avait pourtant réuni plus de deux millions de curieux.
Pourquoi Highguard a échoué ? Un ancien développeur dévoile les coulisses
Highguard 03 mars 2026

Pourquoi Highguard a échoué ? Un ancien développeur dévoile les coulisses

L'échec de Highguard continue de faire parler. Alex Graner, ancien level designer du studio, revient sur les raisons de ce naufrage. Selon lui, l'orientation ultra-compétitive et le format 3v3 ont créé une barrière infranchissable pour les nouveaux joueurs, scellant le destin du titre.

commentaire (0)