Highguard : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Highguard.
Comme vous le savez probablement déjà, le nouveau jeu des créateurs d'Apex Legends et de Titanfall, soit Highguard
, arrive à la fin du mois de janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Highguard
.
Configurations PC Highguard
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Highguard
, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 12 Go pour la recommandée. Les développeurs précisent également, notamment sur la page Steam du titre, que les joueurs et les joueuses doivent avoir 25 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter d'Highguard
sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Highguard
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 (64 bits)
|Windows 11 (64 bits)
|Processeur
| Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen R5 1600
| Intel Core i5-9600K ou AMD Ryzen 5 3600
|Mémoire
|8 Go de mémoire
|12 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 580 (8 Go)
|NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 Go) ou AMD RX 6650 XT (8 Go)
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|25 Go d'espace disque disponible
|25 Go d'espace disque disponible
|Notes supplémentaires
|SSD
|NVMe SSD
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Highguard
sort le 26 janvier 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
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