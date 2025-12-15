Highguard déjà condamné ? Les joueurs craignent un nouveau fiasco à la Concord

La cérémonie des Game Awards 2025 s'est achevée sur une note amère pour de nombreux spectateurs. Alors que tout le monde attendait une annonce historique, c'est Highguard, un shooter multijoueur, qui a clôturé le show, provoquant immédiatement une vague de critiques et de comparaisons peu flatteuses avec l'échec Concord.
La poussière retombe à peine sur les Game Awards 2025, et le constat est sans appel : la communauté est loin d'être satisfaite
. Si l'absence de géants comme The Elder Scrolls 6
ou Half-Life 3
a pesé dans la balance, c'est surtout la révélation finale qui cristallise les tensions. Geoff Keighley, maître de cérémonie, a choisi de conclure son événement avec Highguard
, un choix qui semble avoir provoqué un rejet spectaculaire de la part de l'audience.
Une mise en scène jugée trompeuse
Le moment fatidique a débuté par une image de montagnes, évoquant immédiatement l'univers de Bethesda pour des millions de fans, couplée à une mention de Titanfall 2 par le présentateur. L'excitation était à son comble. Pourtant, la chute fut brutale : point de RPG légendaire ni de suite au shooter culte de Respawn, mais Highguard, un jeu de tir PvP multijoueur
. Bien que le titre présente des qualités visuelles correctes, sa position en tant que World Premier finale a été perçue comme un affront par une audience chauffée à blanc, qui n'a pas tardé à exprimer son mécontentement sur les réseaux sociaux.
Le spectre de Concord plane sur le jeu
Il reste encore plus d'un mois avant le lancement officiel de Highguard prévu le 26 janvier, mais pour beaucoup, le verdict semble déjà rendu. Le marché des jeux service est impitoyable, et les récents échecs retentissants ont laissé des traces indélébiles. Le nom qui revient sur toutes les lèvres est celui de Concord
, la production de PlayStation qui a fermé ses portes en un temps record après un investissement massif.
Les indicateurs sociaux sont au rouge. Bien que YouTube masque désormais les dislikes, des extensions permettent d'estimer que les avis négatifs seraient huit fois supérieurs aux positifs sur la bande-annonce officielle
. Sur le hub communautaire Steam et les réseaux sociaux, le discours est uniforme : le jeu manque d'originalité et risque de subir le même sort que Foamstars ou XDefiant, et ce, sans que personne n'ait encore pu y jouer.
Une réaction épidermique justifiée ?
Il est nécessaire de prendre du recul sur la situation. Nous avons pu voir des séquences de gameplay relativement solides durant la présentation des TGA. Certes, Highguard ne semble pas révolutionner le genre
, mais le comparer immédiatement à des projets annulés ou des échecs industriels majeurs sans même l'avoir pris en main peut sembler injuste. La haine viscérale que reçoit le titre semble être une réaction directe à la déception de ne pas avoir vu son jeu favori annoncé, plutôt qu'une critique objective des qualités intrinsèques de Highguard.
Le fond du problème réside probablement dans le rythme de la conférence et le choix éditorial des organisateurs. Highguard n'aurait sans doute jamais dû occuper cette place honorifique de clôture
. Si le jeu avait été dévoilé au milieu de l'événement, noyé parmi d'autres annonces, l'accueil aurait été indubitablement plus tiède, mais certainement moins hostile. En le plaçant sur un piédestal à la toute fin, les Game Awards l'ont involontairement transformé en cible idéale pour la frustration des joueurs.
Même sans annonce XXL, cette place d'ultime World Premier aurait pu revenir à des licences plus renommées ou jeux attendus, à l'image d'un Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity, voire le nouveau Tomb Raider, qui en plus revient avec deux jeux
.
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