Highguard accueille l'Épisode 2 avec un mode classé, un héros et une carte, entre autres

Wildlight déploie aujourd'hui l'Épisode 2 de Highguard, une mise à jour cruciale pour l'avenir du titre. Au programme : un mode classé compétitif, le héros métamorphe Ekon, une carte aérienne inédite et de nombreuses améliorations de gameplay pour reconquérir les joueurs après un lancement difficile.
Highguard tente de redresser la barre
. Le studio Wildlight lance aujourd'hui, le 6 février, l'Épisode 2, une mise à jour massive destinée à corriger le tir après des débuts compliqués sur Steam et des critiques mitigées
. Ce patch apporte une densité de contenu impressionnante, signalant la volonté farouche des développeurs de ne pas abandonner leur communauté et de transformer l'expérience de jeu en profondeur.
Le mode classé débarque enfin en 3v3
Le changement majeur de cet épisode est sans conteste l'arrivée du mode classé. Après l'ajout d'un mode 5v5 qui a séduit à tel point qu'il est devenu permanent
après des tests, Wildlight a pris le parti de limiter cette expérience compétitive au format 3v3
, jugé plus tactique et adapté à la compétition par le studio. Le système de progression est classique mais complet, les joueurs débutent en Bronze 3 et doivent gravir les échelons à travers sept rangs, du Bronze au Grand Maître, chacun divisé en trois divisions.
Chaque épisode sera désormais scindé en deux splits, qui modifieront la rotation des cartes et appliqueront des équilibrages nécessaires pour maintenir une meta fraîche. Les récompenses seront à la hauteur de l'investissement, avec notamment des cadres de bannière cosmétiques évolutifs selon votre prestige
. Une incitation immédiate est d'ailleurs mise en place pour les collectionneurs puisque jouer dix matchs classés permet de débloquer l'apparence Shadow Wolf pour votre monture, une récompense exclusive qui devrait motiver les troupes
.
Ekon, le prédateur métamorphe, entre en scène
Le casting s'étoffe déjà avec l'arrivée d'Ekon, un tueur de monstres légendaire
. Ce nouveau héros apporte une dynamique de gameplay agressive grâce à sa capacité unique de métamorphose. Il peut se transformer en un loup redoutable pour traquer ses proies à travers la carte. Sa compétence Dread est particulièrement intéressante tactiquement, car elle révèle les battements de cœur des ennemis blessés, empêchant toute fuite discrète et forçant les affrontements.
Pour accompagner ce thème bestial, une nouvelle monture loup est offerte gratuitement à tous les joueurs dès la connexion
. C'est un geste commercial intelligent pour ramener du monde sur les serveurs et harmoniser l'esthétique générale de cette mise à jour très orientée vers la nature sauvage.
Skydrift et refonte du « Gear Up »
L'environnement de jeu s'agrandit avec Skydrift, une carte disponible en 3v3 et 5v5
. Décrite comme des terres inexplorées où les cartes s'effacent, elle mise tout sur la verticalité grâce aux Sky Jumpers, des propulseurs permettant d'atteindre un palais au-dessus des nuages. Attention au vertige, car la navigation promet d'être aussi périlleuse que les combats.
Enfin, Wildlight s'attaque aux critiques concernant la phase de préparation, la recherche de l'équipement
. Les développeurs ont constaté que les joueurs ignoraient trop souvent les points d'intérêt pour se concentrer sur la récolte et l'achat en boutique, rendant cette phase monotone.
Pour corriger cela, la qualité du butin dans les points d'intérêt a été drastiquement augmentée et de nouveaux marqueurs ont été ajoutés pour mieux guider les joueurs perdus dans cette phase cruciale. Reste à voir si ces changements suffiront à relancer l'intérêt sur le long terme.
L'Épisode 2 d'Highguard arrive ce 6 février, et pourrait relancer l'intérêt du FPS, au moins ce week-end, et séduire de nouveaux joueurs. Le patch notes complet est disponible sur X
.
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