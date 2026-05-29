Ugreen Nexode et MagFlow Air : Le spécialiste de la recharge mise tout sur la puissance nomade

Ugreen s'apprête à lancer début juin ses nouvelles gammes d'accessoires Nexode Air et MagFlow Air. Ces chargeurs et batteries externes misent sur une finesse extrême et une puissance optimale pour faciliter la recharge de vos appareils en déplacement.

La technologie GaN au service de la miniaturisation

Le principal point fort de cette nouvelle collection réside dans le modèle Nexode Air 65 W. Pour atteindre une taille inférieure à celle d'un boîtier d'écouteurs sans fil, le constructeur utilise le nitrure de gallium, un matériau moderne qui remplace avantageusement le silicium traditionnel. Cette technologie permet de réduire la taille des composants de manière drastique tout en conservant une excellente efficacité énergétique.









Le résultat se traduit par un bloc de charge soixante-dix pour cent plus petit qu'un modèle standard et capable de délivrer assez d'énergie pour alimenter un ordinateur portable ou un smartphone haut de gamme. Pour les espaces de travail plus restreints, une version nommée Nexode Air Slim 65 W propose un design ultraplat très pratique pour se brancher derrière un meuble et répartir intelligemment l'énergie entre plusieurs appareils connectés.









MagFlow Air ou la recharge magnétique sans fil pour tous

Ugreen décline également son savoir-faire dans le domaine du sans-fil avec la gamme de batteries externes MagFlow Air. Ces modèles adoptent la nouvelle certification Qi2, qui correspond au dernier standard universel de recharge sans fil magnétique. Il garantit une fixation parfaite au dos des smartphones compatibles ainsi qu'une puissance de charge de 15 Watts.

Deux versions sont au programme pour répondre aux différents usages. La première dispose d'une capacité de 5 000 mAh, ce qui représente une réserve d'énergie idéale pour dépanner en fin de journée, et se distingue par une épaisseur de seulement 8,6 millimètres. La seconde version double la capacité avec 10 000 mAh et intègre un câble USB-C détachable qui fait office de sangle de transport tout en permettant une recharge rapide de 30 Watts.









Sécurité renforcée et design soigné pour les trajets

Au-delà des performances pures, le fabricant met l'accent sur la sécurité de ses équipements à travers l'intégration de cellules de batterie à haute densité. Les technologies embarquées permettent de surveiller la température en temps réel et de protéger les composants contre la surchauffe afin de préserver la durée de vie des batteries de vos téléphones.

Ces accessoires respectent par ailleurs l'ensemble des normes de sécurité aérienne pour voyager sereinement en avion. Ils s'accompagneront au moment de leur sortie d'une campagne visuelle destinée à valoriser le style de ces petits objets technologiques du quotidien.

Tarifs compétitifs et positionnement face à la concurrence

Pour son lancement officiel prévu le 5 juin 2026, Ugreen choisit d'attaquer le marché avec un positionnement tarifaire agressif. Le bloc secteur Nexode Air 65 W s'affichera au prix de 35 euros, ce qui en fait une option plus cher que les solution abordables que l'on peut trouver sur Amazon, mais particulièrement économique face aux chargeurs officiels de chez Apple ou Samsung qui réclament souvent un budget supérieur pour une connectique unique.

Du côté des batteries magnétiques sans fil, le modèle MagFlow Air de 5 000 mAh sera proposé à 42 euros tandis que la déclinaison de 10 000 mAh s'affichera à 56 euros. Avec cette grille de prix, la marque se place frontalement face au leader historique Anker et ses modèles MagGo Qi2, tout en conservant un net avantage sur l'épaisseur du petit modèle et sur la polyvalence du grand format grâce à sa sangle intégrée.