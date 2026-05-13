SCUF Omega : Plus légère et plus rapide, la nouvelle arme fatale pour la PS5

On connaît SCUF pour ses palettes, mais avec la nouvelle Omega, la marque va beaucoup plus loin. En installant des switchs de souris ultra-réactifs et en retirant les vibrations pour gagner en légèreté, ce nouveau modèle pour PS5 et PC ne cherche pas à vous immerger dans le jeu, mais à vous faire gagner vos duels.

Les joueurs en quête d'une vraie alternative à la DualSense Edge avaient jusqu'ici peu d'options convaincantes. SCUF Gaming, la marque phare du groupe Corsair, vient de répondre à cette attente avec la SCUF Omega. Compatible avec la PlayStation 5 et la PS5 Pro, le PC, le Mac, mais aussi iOS et Android, cette manette haut de gamme vise clairement les joueurs qui ne veulent plus faire de compromis.

La réactivité avant tout

Le cheval de bataille de l'Omega, c'est la latence. SCUF a intégré un taux d'interrogation de 1000 Hz, aussi bien en filaire qu'en sans fil sur PC, ce qui place la manette dans la même catégorie minimale que les meilleures souris gaming du marché. Pour les amateurs de FPS, c'est un argument difficile à ignorer : chaque milliseconde compte, surtout en compétitif.



Mais la réactivité ne s'arrête pas là, car le fabricant a également opté pour des switchs mécaniques OMRON sur les gâchettes instantanées, le D-pad et les boutons d'action. Ce type de switch est bien connu des joueurs PC, notamment pour son clic sec et sa précision. En supprimant la course morte des boutons classiques, SCUF cherche à gratter ces quelques millisecondes qui font parfois toute la différence en tournoi.



Tobias Brinkmann, Senior Vice President chez Corsair, résume bien l'ambition du produit : pour lui, l'Omega est l'aboutissement de 15 ans de collaboration avec des joueurs professionnels, et représente à la fois un sommet technique et le point de départ d'un nouveau chapitre pour la marque.









Personnalisation poussée, vibrations sacrifiées

SCUF n'a jamais lésiné sur la personnalisation, et l'Omega continue dans cette direction. La manette propose au total 28 entrées, dont 11 entièrement reconfigurables, à savoir quatre palettes arrière, deux boutons latéraux et cinq touches G. Ces dernières permettent notamment de gérer les commandes d'un casque filaire ou de mapper des actions prioritaires sans quitter les sticks des yeux. Une application mobile dédiée, disponible sur iOS et Android, permet d'ajuster tout cela en temps réel depuis son téléphone, y compris les zones mortes et les courbes de réponse des sticks.



Côté durabilité, SCUF introduit les joysticks Endurance, qui s'appuient sur la technologie TMR pour limiter l'usure tout en conservant la précision. La batterie intégrée bénéficie également d'une recharge rapide, ce qui est toujours bienvenu pour ne pas se retrouver à court d'énergie en pleine session.



En revanche, la SCUF Omega fait le choix de supprimer les vibrations, et c'est probablement le point qui divisera le plus. La décision est assumée : alléger le châssis et garantir une prise en main plus stable, sans les interférences des moteurs haptiques. Dans le monde de l'esport, les retours de force sont souvent perçus comme une gêne pour la précision, donc SCUF a tranché en faveur de la performance pure, quitte à sacrifier un peu d'immersion pour les joueurs plus casual.

Prix et disponibilité

La SCUF Omega est disponible dès maintenant sur le site d uconstructeur, déclinée en plusieurs coloris dont le noir, le blanc, le gris clair, le gris acier et le smoke. Elle est proposée au prix de 239,99 € en Europe. Un tarif premium, mais cohérent avec le positionnement de la marque et le niveau de finition attendu.