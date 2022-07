Redex, Callaz et Thian, le nouveau trio gagnant de chez Trust Gaming

Souris GXT 980 Redex

Depuis, Trust n'a cessé d'évoluer en se positionnant comme le constructeur ayant undans les accessoires mode de vie numériques. Leur gamme gaming tend à proposer aux utilisateurs. Pour ce milieu d'année, c'est un ensemble complet qui fait surface, proposant casque, clavier et souris.Sans-fil, programmable et équipée de RGB, lane semble pas avoir de faiblesse. Rechargée en trois heures pour presque cinquante d'autonomie, elle propose une préhension capable d'accueillirLe capteur Pixart, dont la renommée ne se fait plus, propose jusqu'àpour desdurables et performants. Les économies d'éléments font partie d'un choix judicieux du constructeur. Il réduit légèrement les performances, mais conserve un périphérique technologiquement dans l'ère du temps. Disponible au prix d'appel de 39,99 € , la sourisconfirme la volonté de proposer une polyvalence à moindre coup, sans amputer l'ergonomie globale.Idéal pour une utilisation nomade, grâce, son châssis en acier brossé lui confère une robustesse exemplaire associée aux performances despour une frappe précise et agréable.Agréable à l'utilisation, pour le travail comme pour le jeu. Sans logiciel attitré, plug-and-play,de par sa conception, qu'il s'agisse des raccourcis disponibles à la volée comme la gestion multimédia ou simplement l'aspect RGB, plus timide, mais proposant six couleurs et vingt modes dans le but de mettre en valeur l'effet arc-en-ciel. Disponible au prix d'appel de 49,99 € , il n'a pas à rougir face à la concurrence tant ses faiblesses sont difficilement localisables.Respectueux de l'environnement sans impacter ses performances, lepropose une expérience sans-fil légère,, compacte et confortable grâce aux coussinets en maille/similicuir. Il est compatible PC/PS4/PS5 pour treize heures d'autonomie en écoute continue avec, en prime, un rappel audio lorsque la batterie est faible.Équipé d'un microphone escamotable, au rendu adapté, il est tout à fait possible de le désactiver à l'aide d'un bouton situé à l'arrière de l'oreillette et. Cette dernière crantée et disposant de butées permet un réglage précis à la volée. Disponible au prix d'appel de 69,99 € , il s'inscrit comme un casque liant confort et respect de l'environnement sans être un gouffre financier.