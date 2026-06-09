Le microphone Razer Seiren V3 Pro mise sur la double connectivité pour séduire les créateurs de contenu

Razer annonce le lancement du Seiren V3 Pro, un microphone dynamique haut de gamme conçu pour accompagner l'évolution des configurations de streaming. Déjà disponible, ce modèle propose une connectivité hybride et des fonctionnalités de traitement audio avancées pour simplifier la capture sonore.

Une double connectivité USB-C et XLR pour s'adapter à tous les besoins

Razer continue de développer ses périphériques audio avec le lancement du Seiren V3 Pro, un microphone destiné aux streamers et aux vidéastes. La principale nouveauté de ce modèle réside dans sa double connectivité. Les utilisateurs peuvent brancher l'appareil directement en USB-C pour une utilisation immédiate sur ordinateur. À l'inverse, les créateurs disposant d'une installation plus lourde peuvent utiliser la sortie XLR afin de relier le matériel à une table de mixage professionnelle.

Cette approche hybride permet de conserver le même équipement lorsque les besoins évoluent, ce qui évite de changer de matériel à mesure que l'activité se développe. La captation s'appuie sur une grande capsule de 30 millimètres qui se concentre sur la voix placée devant l'appareil tout en atténuant les bruits ambiants de la pièce.

La gestion automatique du son sans aucune saturation

Sur le plan technique, ce modèle gère les enregistrements en trente-deux bits à virgule flottante par le biais du logiciel de la marque sous Windows. Derrière ce terme complexe se cache une sécurité majeure pour les créateurs de contenu puisqu'elle élargit considérablement la plage de capture sonore. Concrètement, le signal audio ne peut jamais saturer, ce qui permet de passer d'un cri de surprise à un simple chuchotement sans subir de distorsion et sans avoir à régler constamment le volume.

Le micro abrite également une puce de traitement audio intégrée qui gère les filtres directement à la source sans ralentir l'ordinateur. Ce système applique automatiquement un réducteur de bruit actif pour éliminer les sons de l'environnement ainsi qu'un compresseur pour harmoniser le niveau de la voix avant la diffusion.









Un design sobre pour des fonctionnalités efficaces

Le design intègre un amortisseur de vibrations pour éliminer les bruits de chocs sur le bureau ainsi qu'un filtre amovible contre les bruits de respiration. Les commandes comprennent un bouton tactile de mise en sourdine sur le dessus et une molette de réglage. En outre, un anneau lumineux personnalisable entoure la base pour servir de témoin visuel en changeant de couleur selon l'activation de la sourdine ou les variations du volume pendant le direct.

Prix et disponibilité

Le Razer Seiren V3 Pro est dès à présent disponible au tarif conseillé de 289,99 euros, ce qui le place directement dans le segment haut de gamme des microphones destinés aux créateurs de contenu.