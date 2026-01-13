Kioxia dévoile l'EXCERIA PRO G2 et pulvérise la barre des 14 000 Mo/s

Kioxia frappe un grand coup sur le marché du stockage avec son nouveau fer de lance, l'EXCERIA PRO G2. Ce SSD PCIe 5.0 promet des débits hallucinants frôlant les 15 000 Mo/s, redéfinissant les standards pour les joueurs et créateurs exigeants en quête de fluidité absolue.
Le stockage pour PC
passe un cap avec le SSD EXCERIA PRO G2
, le nouveau modèle haut de gamme de Kioxia
. Conçu pour les joueurs, créateurs et passionnés, il offre des performances ultra rapides
grâce au PCIe 5.0
et à la mémoire flash BiCS FLASH 3D TLC
.
Des vitesses qui décoiffent
L'EXCERIA PRO G2
est disponible en trois capacités, chacune offrant des performances impressionnantes :
- 1 To : jusqu'à 14 400 Mo/s en lecture, 12 700 Mo/s en écriture, endurance ~600 To écrits
- 2 To : jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture, 13 400 Mo/s en écriture, endurance ~1 200 To écrits
- 4 To : jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture, 13 700 Mo/s en écriture, endurance ~2 400 To écrits
Concrètement, cela se traduit par des jeux qui se lancent quasi instantanément
, des textures qui s'affichent sans attente et le traitement fluide des fichiers vidéo les plus lourds. À cela s'ajoute une garantie de 5 ans
et une durée de vie estimée à environ 1,5 million d'heures, de quoi aborder l'avenir sereinement.
Idéal pour gaming et création
Même sous forte charge, le SSD reste stable grâce à sa gestion thermique optimisée
et son moteur haute performance. Il s'annonce comme parfait pour ceux qui veulent un PC réactif et fluide
, que ce soit pour jouer ou créer. Paul Rowan, vice-président et directeur marketing chez KIOXIA Europe, nous en parle plus en détail :
Pour les joueurs, les créateurs et les passionnés de technologie, la performance du stockage n'est plus seulement un critère technique ; c'est un élément essentiel de l'expérience. Avec l'EXCERIA PRO G2, nous offrons des performances PCIe 5.0 sans compromis. Il est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de toute la vitesse que leur système peut offrir, offrant l'expérience réactive et fluide que l'informatique haut de gamme exige.
Format et positionnement dans la gamme
L'EXCERIA PRO G2
utilise le format M.2 2280
, compatible avec la plupart des cartes mères récentes. Il se situe au sommet de la gamme EXCERIA Personal
, au-dessus des séries EXCERIA G3
et EXCERIA PLUS G4
, et représente la solution idéale pour préparer son PC aux jeux et applications gourmandes de demain
.
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