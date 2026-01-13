Kioxia dévoile l'EXCERIA PRO G2 et pulvérise la barre des 14 000 Mo/s

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 13 janvier 2026 à 10h00
Kioxia frappe un grand coup sur le marché du stockage avec son nouveau fer de lance, l'EXCERIA PRO G2. Ce SSD PCIe 5.0 promet des débits hallucinants frôlant les 15 000 Mo/s, redéfinissant les standards pour les joueurs et créateurs exigeants en quête de fluidité absolue.
Kioxia dévoile l'EXCERIA PRO G2 et pulvérise la barre des 14 000 Mo/s
Le stockage pour PC passe un cap avec le SSD EXCERIA PRO G2, le nouveau modèle haut de gamme de Kioxia. Conçu pour les joueurs, créateurs et passionnés, il offre des performances ultra rapides grâce au PCIe 5.0 et à la mémoire flash BiCS FLASH 3D TLC


Des vitesses qui décoiffent

L'EXCERIA PRO G2 est disponible en trois capacités, chacune offrant des performances impressionnantes :
  • 1 To : jusqu'à 14 400 Mo/s en lecture, 12 700 Mo/s en écriture, endurance ~600 To écrits
  • 2 To : jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture, 13 400 Mo/s en écriture, endurance ~1 200 To écrits
  • 4 To : jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture, 13 700 Mo/s en écriture, endurance ~2 400 To écrits
Concrètement, cela se traduit par des jeux qui se lancent quasi instantanément, des textures qui s'affichent sans attente et le traitement fluide des fichiers vidéo les plus lourds. À cela s'ajoute une garantie de 5 ans et une durée de vie estimée à environ 1,5 million d'heures, de quoi aborder l'avenir sereinement.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Idéal pour gaming et création

Même sous forte charge, le SSD reste stable grâce à sa gestion thermique optimisée et son moteur haute performance. Il s'annonce comme parfait pour ceux qui veulent un PC réactif et fluide, que ce soit pour jouer ou créer. Paul Rowan, vice-président et directeur marketing chez KIOXIA Europe, nous en parle plus en détail :
Pour les joueurs, les créateurs et les passionnés de technologie, la performance du stockage n'est plus seulement un critère technique ; c'est un élément essentiel de l'expérience. Avec l'EXCERIA PRO G2, nous offrons des performances PCIe 5.0 sans compromis. Il est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de toute la vitesse que leur système peut offrir, offrant l'expérience réactive et fluide que l'informatique haut de gamme exige.
exceria_pro_g2_ssd_gallery_05

Format et positionnement dans la gamme

L'EXCERIA PRO G2 utilise le format M.2 2280, compatible avec la plupart des cartes mères récentes. Il se situe au sommet de la gamme EXCERIA Personal, au-dessus des séries EXCERIA G3 et EXCERIA PLUS G4, et représente la solution idéale pour préparer son PC aux jeux et applications gourmandes de demain.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 26 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 26 juillet 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Domino Dreams 26 juillet 2026

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)