Kioxia dévoile l'EXCERIA PRO G2 et pulvérise la barre des 14 000 Mo/s

Kioxia frappe un grand coup sur le marché du stockage avec son nouveau fer de lance, l'EXCERIA PRO G2. Ce SSD PCIe 5.0 promet des débits hallucinants frôlant les 15 000 Mo/s, redéfinissant les standards pour les joueurs et créateurs exigeants en quête de fluidité absolue.



Des vitesses qui décoiffent

1 To : jusqu'à 14 400 Mo/s en lecture, 12 700 Mo/s en écriture, endurance ~600 To écrits

: jusqu'à 14 400 Mo/s en lecture, 12 700 Mo/s en écriture, endurance ~600 To écrits 2 To : jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture, 13 400 Mo/s en écriture, endurance ~1 200 To écrits

: jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture, 13 400 Mo/s en écriture, endurance ~1 200 To écrits 4 To : jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture, 13 700 Mo/s en écriture, endurance ~2 400 To écrits







Idéal pour gaming et création

Pour les joueurs, les créateurs et les passionnés de technologie, la performance du stockage n'est plus seulement un critère technique ; c'est un élément essentiel de l'expérience. Avec l'EXCERIA PRO G2, nous offrons des performances PCIe 5.0 sans compromis. Il est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de toute la vitesse que leur système peut offrir, offrant l'expérience réactive et fluide que l'informatique haut de gamme exige.

Format et positionnement dans la gamme

Lepasse un cap avec le, le nouveau modèle haut de gamme de. Conçu pour les joueurs, créateurs et passionnés, il offre desgrâce auet à la mémoire flashL'est disponible en trois capacités, chacune offrant des performances impressionnantes :Concrètement, cela se traduit par, des textures qui s'affichent sans attente et le traitement fluide des fichiers vidéo les plus lourds. À cela s'ajouteet une durée de vie estimée à environ 1,5 million d'heures, de quoi aborder l'avenir sereinement.Même sous forte charge, le SSD reste stable grâce à saet son moteur haute performance. Il s'annonce comme parfait pour ceux qui veulent un PC, que ce soit pour jouer ou créer. Paul Rowan, vice-président et directeur marketing chez KIOXIA Europe, nous en parle plus en détail :L'utilise le format, compatible avec la plupart des cartes mères récentes. Il se situe au sommet de la gamme, au-dessus des sérieset, et représente la solution idéale pour préparer son PC aux