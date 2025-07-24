Helldivers 2 vous offre un cadeau cosmétique, n'attendez plus pour le récupérer

Une cape qui possède un secret

Attention, Helldivers!



We are beginning the distribution of the Ingress-81 cape to recognize those who bravely worked together many long hours to bring Station-81 back online in May.



As always, please allow some time for the item to appear in your game and join our Discord… pic.twitter.com/x9PNuSbpg8 — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) July 22, 2025

Cet objet cosmétique offert est la cape Ingress-81. Mais plus qu'un simple cadeau fait par les développeurs, cette cape témoigne de l'implication de la communauté du titre hors des temps de jeu. En effet, cette cape n'aurait pas vu le jour sans un curieux événément : la diffusion d'un live YouTube consacré à la maintenance de la mystérieuse Station-81. Suite à cette présentation, un ARG a été proposé à la communauté.Sur le serveur Discord d'Helldivers 2, les joueurs et les membres connectés devaient. Ce petit jeu interactif proposé pendant plusieurs jours était le premier chapitre qui débutait le nouvel arc narratif du titre. Pour saluer les efforts de la communauté,Rejoindre le serveur Discord du jeu peut donc être l'occasion de vivre d'autres expériences inspirées de l'univers d'Helldivers 2 et d'écrire une page de l'histoire du titre. Même si vous n'avez pas participé aux événements de la Station-81 sur Discord, ne paniquez pas.. Cependant, elle peut mettre quelques jours à arriver, alors la patience est de mise.La cape en question est violette, décorée d'un grand cercle noir et inclut une succession de points blancs sur toute sa longueur. Mais ces points blancs cachent un petit secret. En effet, des joueurs ont découvert que. Ce petit Easter Egg est un hommage au créateur de la Station-81 et du jeu qui y était rattaché : Daniel Conlon.