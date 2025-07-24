Helldivers 2 vous offre un cadeau cosmétique, n'attendez plus pour le récupérer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juillet 2025 à 11h06
En juin dernier, les développeurs d'Helldivers 2 avaient annoncé qu'une surprise gratuite serait prochainement offerte aux défenseurs de la Super-Terre. Réjouissez-vous, glorieux héros : ce cadeau est arrivé et vous pouvez le récupérer dès maintenant !
Helldivers 2 vous offre un cadeau cosmétique, n'attendez plus pour le récupérer
La protection de la Super-Terre et des valeurs de la démocratie est une mission quotidienne pour les joueurs d'Helldivers 2. Mais la dévotion de ses héros sait être récompensée quand tous s'unissent dans un seul but. Au mois de juin, les joueurs apprenaient sur X/Twitter que les équipes de développement travaillaient sur un objet cosmétique commémoratif. Le 22 juillet 2025, l'objet en question a officiellement été révélé et il est offert gratuitement aux héros d'Helldivers 2. 

Une récompense qui montre l'engagement des joueurs d'Helldivers 2, même hors du titre

Cet objet cosmétique offert est la cape Ingress-81. Mais plus qu'un simple cadeau fait par les développeurs, cette cape témoigne de l'implication de la communauté du titre hors des temps de jeu. En effet, cette cape n'aurait pas vu le jour sans un curieux événément : la diffusion d'un live YouTube consacré à la maintenance de la mystérieuse Station-81. Suite à cette présentation, un ARG a été proposé à la communauté. 

helldivers-2-invasion-super-terre
Sur le serveur Discord d'Helldivers 2, les joueurs et les membres connectés devaient saisir une série de commandes pour garantir le bon fonctionnement de la Station-81. Ce petit jeu interactif proposé pendant plusieurs jours était le premier chapitre qui débutait le nouvel arc narratif du titre. Pour saluer les efforts de la communauté, la cape Ingress-81 a donc vu le jour. 

helldivers-2-station-81

Une cape qui possède un secret

Rejoindre le serveur Discord du jeu peut donc être l'occasion de vivre d'autres expériences inspirées de l'univers d'Helldivers 2 et d'écrire une page de l'histoire du titre. Même si vous n'avez pas participé aux événements de la Station-81 sur Discord, ne paniquez pas. La cape Ingress-81 sera distribuée gratuitement à l'ensemble des joueurs d'Helldivers 2. Cependant, elle peut mettre quelques jours à arriver, alors la patience est de mise. 


La cape en question est violette, décorée d'un grand cercle noir et inclut une succession de points blancs sur toute sa longueur. Mais ces points blancs cachent un petit secret. En effet, des joueurs ont découvert que les points en question formaient les lettres DCON en braille. Ce petit Easter Egg est un hommage au créateur de la Station-81 et du jeu qui y était rattaché : Daniel Conlon.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de août 2026
Helldivers 2 12 août 2026

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de août 2026

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de août 2026. Et la sélection est magnifique.
Helldivers 2 détaille sa collaboration avec Warhammer 40,000
Helldivers 2 31 juillet 2026

Helldivers 2 détaille sa collaboration avec Warhammer 40,000

Arrowhead Game Studios a, récemment, annoncé la date de sortie et des détails sur la collaboration entre Helldivers 2 et Warhammer 40,000.
Helldivers 2 reçoit enfin sa mise à jour la plus attendue de ce début d'année
Helldivers 2 16 juin 2026

Helldivers 2 reçoit enfin sa mise à jour la plus attendue de ce début d'année

Annoncée il y a plusieurs mois de cela, la très attendue mise à jour 6.3.0 est enfin disponible dans Helldivers 2. Découvrez ce qu'elle vous réserve.

commentaire (0)