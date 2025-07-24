Helldivers 2 vous offre un cadeau cosmétique, n'attendez plus pour le récupérer

En juin dernier, les développeurs d'Helldivers 2 avaient annoncé qu'une surprise gratuite serait prochainement offerte aux défenseurs de la Super-Terre. Réjouissez-vous, glorieux héros : ce cadeau est arrivé et vous pouvez le récupérer dès maintenant !
La protection de la Super-Terre et des valeurs de la démocratie est une mission quotidienne pour les joueurs d'Helldivers 2
. Mais la dévotion de ses héros sait être récompensée quand tous s'unissent dans un seul but. Au mois de juin, les joueurs apprenaient sur X/Twitter que les équipes de développement travaillaient sur un objet cosmétique commémoratif.
Le 22 juillet 2025, l'objet en question a officiellement été révélé et il est offert gratuitement
aux héros d'Helldivers 2.
Une récompense qui montre l'engagement des joueurs d'Helldivers 2, même hors du titre
Cet objet cosmétique offert est la cape Ingress-81. Mais plus qu'un simple cadeau fait par les développeurs, cette cape témoigne de l'implication de la communauté du titre hors des temps de jeu. En effet, cette cape n'aurait pas vu le jour sans un curieux événément : la diffusion d'un live YouTube consacré à la maintenance de la mystérieuse Station-81. Suite à cette présentation, un ARG a été proposé à la communauté.
Sur le serveur Discord d'Helldivers 2, les joueurs et les membres connectés devaient saisir une série de commandes pour garantir le bon fonctionnement de la Station-81
. Ce petit jeu interactif proposé pendant plusieurs jours était le premier chapitre qui débutait le nouvel arc narratif du titre. Pour saluer les efforts de la communauté, la cape Ingress-81 a donc vu le jour.
Une cape qui possède un secret
Rejoindre le serveur Discord du jeu peut donc être l'occasion de vivre d'autres expériences inspirées de l'univers d'Helldivers 2 et d'écrire une page de l'histoire du titre. Même si vous n'avez pas participé aux événements de la Station-81 sur Discord, ne paniquez pas. La cape Ingress-81 sera distribuée gratuitement à l'ensemble des joueurs d'Helldivers 2
. Cependant, elle peut mettre quelques jours à arriver, alors la patience est de mise.
La cape en question est violette, décorée d'un grand cercle noir et inclut une succession de points blancs sur toute sa longueur. Mais ces points blancs cachent un petit secret. En effet, des joueurs ont découvert que les points en question formaient les lettres DCON en braille
. Ce petit Easter Egg est un hommage au créateur de la Station-81 et du jeu qui y était rattaché : Daniel Conlon.
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