Helldivers 2 : Un cadeau spécial bientôt offert à l'ensemble des joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 juin 2025 à 17h04
Si vous aimez les surprises, sachez que vous pourrez en récupérer une prochainement dans Helldivers 2. D'ailleurs, ce cadeau rendra hommage à l'un des moments les plus marquants de l'histoire du jeu.
Helldivers 2 : Un cadeau spécial bientôt offert à l'ensemble des joueurs
Les développeurs de Helldivers 2 ont tenu à saluer les efforts des soldats suite à l'un des conflits les plus marquants que le jeu ait proposé jusqu'à ce jour. Pour remercier la communauté, ils ont partagé un message et annoncé qu'un objet cosmétique exclusif était actuellement créé en vue d'être offert à la communauté.

Un objet unique dans Helldivers 2 pour célébrer l'une des plus belles victoires 

Lors du lancement du DLC Heart of Democracy, les joueurs ont participé à un événement de grande ampleur : la Bataille de la Super-Terre. Lors de ce conflit, tous les soldats ont été envoyés dans des zones urbaines et des rues étroites aux côtés des troupes de la SEAF. Tous avaient alors un objectif simple à accomplir : repousser l'invasion des Illuministes tout en protégeant les civils égarés.

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Si le président de l'humanité n'a pas survécu à ces attaques, la détermination et l'efficacité des soldats ont permis de protéger la Super-Terre. En récompense de leurs efforts, les combattants vont donc recevoir une récompense gratuite. Sur X/Twitter, Arrowhead Game Studios a annoncé que les joueurs recevraient une nouvelle cape dans les semaines à venir, commémorant cette grande victoire. 

Quand sera-t-il possible de récupérer cet élément gratuit ?

Pour l'heure, il est impossible de savoir quand cet élément cosmétique gratuit sera ajouté dans Helldivers 2. Cependant, les développeurs ont déclaré que la cape commémorative devrait arriver en jeu dans les prochaines semaines.


En complément, un nouvel ensemble payant sera disponible à l'achat à partir du 12 juin prochain. Cette armure possède un effet passif inédit qui offre une meilleure résistance aux dégâts au torse, aux dégâts explosifs et aux saignements. De plus, il permet d'utiliser une nouvelle arme : le fusil d'assaut AR-32 Pacifier. Rappelons que ce contenu additionnel n'est pas obligatoire pour profiter du jeu et que Helldivers 2 est disponible sur PC et PlayStation 5.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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