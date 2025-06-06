Helldivers 2 : Un cadeau spécial bientôt offert à l'ensemble des joueurs

Quand sera-t-il possible de récupérer cet élément gratuit ?

❗️COMMEMORATIVE CAPE IN-PROGRESS❗️



A commemorative cape, designed to honor the service and victory of those who fought to defend Super Earth against the Illuminate invasion, has entered production. It will be delivered in the coming weeks. pic.twitter.com/eM2MNgoTvV — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) June 4, 2025

Si le président de l'humanité n'a pas survécu à ces attaques, la détermination et l'efficacité des soldats ont permis de protéger la Super-Terre. En récompense de leurs efforts, les combattants vont donc recevoir une récompense gratuite. Sur X/Twitter, Arrowhead Game Studios a annoncé quePour l'heure, il est impossible de savoir quand cet élément cosmétique gratuit sera ajouté dans Helldivers 2. Cependant, les développeurs ont déclaré queEn complément,. Cette armure possède un effet passif inédit qui offre une meilleure résistance aux dégâts au torse, aux dégâts explosifs et aux saignements. De plus, il permet d'utiliser une nouvelle arme : le fusil d'assaut AR-32 Pacifier. Rappelons que ce contenu additionnel n'est pas obligatoire pour profiter du jeu et que