Helldivers 2 victime de problèmes de performance à cause de cet outil indispensable ?

Les développeurs d'Helldivers 2 concentrent leurs efforts sur la résolution des problèmes de performance qui affectent le jeu. Or, ils ont émis l'hypothèse qu'un outil présent dans tous les jeux multijoueur pourrait être en cause.
Toujours très apprécié par la communauté, Helldivers 2
est confronté à une menace que même les défenseurs de la Super-Terre ne peuvent éliminer : les problèmes de performance. Les joueurs et les développeurs l'ont constaté et cela a poussé Arrowhead Game Studio à repousser plusieurs contenus attendus.
Depuis, les équipes tentent de résoudre ces soucis en analysant en détail tous les éléments du jeu
, notamment sa taille et ses temps de chargement. Mais récemment, leur attention s'est focalisée sur le système anti-triche d'Helldivers 2, GameGuard
.
Une enquête sérieuse menée par Arrowhead Game Studio sur le logiciel anti-triche qu'ils utilisent
Il faut savoir que GameGuard est un logiciel anti-triche qui n'a pas été développé par les équipes d'Arrowhead Game Studio. Ce dernier, imaginé par INCA Internet, est actuellement utilisé dans de nombreux MMORPG asiatiques comme Ragnarok Online, Elsword ou encore Lineage II. Or, beaucoup de joueurs ont déclaré sur le serveur Discord du jeu que ce logiciel serait responsable des problèmes rencontrés par Helldivers 2
.
Face à la grogne de la communauté, Shams Jorjani (directeur d'Arrowhead Game Studio) a répondu que « Nous ne voyons aucune preuve d'impact sur les performances. Nous allons enquêter davantage
. » Malgré ces inquiétudes, d'autres joueurs ont évoqué la possibilité d'utiliser un autre système anti-triche car GameGuard est connu pour avoir « un impact historiquement important sur les performances d'autres jeux ».
Retirer définitivement l'anti-triche dans Helldivers 2 : une piste évoquée par les joueurs
En temps normal, les systèmes anti-triche sont utilisés dans les MMO ou dans les jeux PvP. Helldivers 2 proposant majoritairement une expérience de jeu en PvE, certains joueurs ont demandé sur Discord si conserver un logiciel anti-triche était indispensable. Mais Shams Jorjani rappelle que les tricheurs sont présents partout et qu'ils sont toujours en mesure de « ruiner les sessions des autres joueurs ».
Supprimer le logiciel anti-triche ne semble donc pas être la solution, d'autant que les développeurs reçoivent régulièrement des signalements pour des comportements de ce genre. Il faut donc attendre les résultats de l'enquête interne et guetter toute mise à jour sur le sujet.
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