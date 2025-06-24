Helldivers 2 : Une nouvelle cité à défendre révélée par un leak ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juin 2025 à 14h48
Aucun répit n'est accordé aux défenseurs de la Super-Terre ! Une nouvelle fuite suggère l'arrivée prochaine d'une nouvelle mission et surtout d'une nouvelle zone dans Helldivers 2.
Helldivers 2 : Une nouvelle cité à défendre révélée par un leak ?
Les rumeurs s'enchaînent pour Helldivers 2. Le 17 juin dernier, Iron_S1ghts (un insider spécialisé dans la franchise) suggérait sur son serveur Discord que de nouvelles unités Illuministes allaient prochainement arriver en jeu. Mais le même jour, il partageait une autre fuite qui risque d'intéresser les soldats de la démocratie. D'après ses sources, les Helldivers pourraient bientôt être envoyées dans une nouvelle cité au nom pour le moins insolite. 

Une nouvelle mégacité repérée sur l'une des cartes d'Helldivers 2 ?

Les villes sont des points stratégiques dans le monde d'Helldivers 2. Peu nombreuses, elles sont des cibles de choix pour les ennemis de la Super-Terre, devenant de véritables champs de bataille où tous les coups sont permis pour gagner. Ainsi, les défenseurs peuvent se rendre sur l'une des trois planètes sous l'égide de la Super-Terre pour protéger ces villes. Mais le leak d'Iron_S1ghts évoque l'existence d'une ville située sur la planète Crimsica.

La cité en question serait envahie par les Terminides. Si cette information risque de ravir les chasseurs de créatures insectoïdes extraterrestres géantes, deux autres détails vont faire hausser les sourcils des joueurs. Le premier est que la ville en question possède un nom presque imprononçable, mais aussi qu'il est inspiré d'un lieu qui existe réellement.


Llanfairpwllgwyngyll, une destination inspirée du monde réel 

À en croire les captures d'écran partagées sur X/Twitter, la ville en question s'appellerait Llanfairpwllgwyngyll. Si elle semble avoir été écrite en laissant une bille rouler sur un clavier, cette ville étonnante existe bel et bien. Vous pouvez la visiter en réservant un billet d'avion pour le pays de Galles, puis en prenant un bateau pour vous rendre sur l'île d'Anglesey. C'est dans ce petit coin de nature que se trouve ce village au nom atypique.

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Toutefois, vous avez peu de chances d'observer des Terminides si vous souhaitez y passer le week-end. Mais pour savoir si elle intégrera bien les cartes galactiques d'Helldivers 2, il faudra patienter jusqu'à avoir une confirmation de la part d'Arrowhead Game Studios. Rappelons que si vous souhaitez vous aussi devenir un défenseur de la démocratie, Helldivers 2 est disponible sur PC et PS5.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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