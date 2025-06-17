Helldivers 2 pourrait bien être envahi par une nouvelle menace d'après cette rumeur

Les soldats de la Super-Terre ont toujours mené à bien leur mission dans Helldivers 2. Cependant, une rumeur inquiétante évoque l'arrivée prochaine d'une nouvelle menace à éliminer.
En mai 2025, Helldivers 2
faisait l'objet d'une rumeur évoquant un nouvel élément de gameplay rendant les combats plus aléatoires
. Mais le 13 juin dernier, le titre était une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. D'ailleurs, cette nouvelle théorie provient d'un insider spécialisé dans la franchise : Iron_S1ghts. Selon ses sources, de nouvelles menaces appartenant à la faction des Illuministes approcherait de la Super-Terre.
Trois nouvelles menaces Illuministes à combattre dans Helldivers 2 ?
Si les informations en question ne sont plus visibles sur le compte X/Twitter de l'insider, elles sont toujours accessibles sur son serveur Discord
. Iron_S1ghts précise que deux nouveaux personnages ennemis Illuministes seraient prochainement intégrés au jeu. Le premier est bien connu des soldats ayant joué au premier opus puisqu'il s'agirait de l'Illusionniste
. Adversaire redoutable, il serait capable d'utiliser une forme de « magie du Vide » et d'invoquer des unités Illuministes
d'après l'insider.
Mais l'Illusionniste ne serait pas seul à vouloir prendre le contrôle de la Super-Terre. Un deuxième ennemi est évoqué dans cette rumeur, à savoir le Zélote (ou Zealot en anglais)
. Tout comme l'Illusionniste, ce dernier pourrait invoquer des unités Illuministes, mais de manière moins importante. Comme son illustre aîné, il utiliserait également le pouvoir du Vide mais sous forme de fouet
. Il serait également capable d'ouvrir de mystérieux portails
d'où jailliraient des unités encore jamais vues.
Des rumeurs qui n'ont pas encore été confirmées
Enfin, la rumeur suggère l'arrivée d'une troisième menace Illuministe : le Magus.
Cependant, très peu d'informations ont été partagées à son sujet. Les visuels suggèrent qu'il s'agirait d'un mage, possiblement capable d'utiliser la magie du Vide, tout comme ses compagnons.
Néanmoins, ces rumeurs restent de l'ordre de la spéculation tant qu'Arrowhead Game Studios n'a rien confirmé. Toutefois, Iron_S1ghts possède des sources assez fiables et il est possible qu'elles soient confirmées dans les prochaines semaines. Pour l'heure, le monde d'Helldivers 2 vous attend sur PC et PlayStation 5.
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