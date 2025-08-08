Helldivers 2 ne serait jamais arrivé sur Xbox Series sans le soutien de PlayStation

Dans quelques jours, les joueurs Xbox pourront rejoindre les rangs des défenseurs de la Super-Terre dans Helldivers 2. Pourtant, le titre aurait pu ne jamais intégrer le catalogue de Microsoft sans une décision étonnante de son principal rival.
Disponible depuis le 8 février 2024 sur PC et PlayStation 5, Helldivers 2
a rapidement conquis les joueurs sur consoles avec son univers déjanté, ses factions à combattre et sa volonté de faire « régner la démocratie » à sa manière. Longtemps exclusif à la console de Sony, le titre d'Arrowhead Game Studios se prépare pourtant à débarquer sur consoles Xbox Series à la fin du mois
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Si beaucoup l'attendent de pied ferme, de nombreux joueurs ont été surpris d'apprendre que c'est Sony qui est à l'origine de cette décision et qu'il s'agit d'une grande première
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Helldivers 2 : la première exclusivité de PlayStation lancée sur Xbox à la demande du constructeur et éditeur
La révélation a été faite par Shams Jorjani, PDG d'Arrowhead Game Studios.
Sur le serveur Discord officiel du jeu, il a réagi à plusieurs messages de la communauté liés à l'arrivée d'Helldivers 2 sur Xbox Series. Il a répondu à plusieurs d'entre eux en expliquant que PlayStation souhaitait que ce portage voie le jour.
Ainsi, sur le serveur Discord du jeu, Shams Jorjani a déclaré que « C'est entièrement grâce à PlayStation. Envoyez-leur vos remerciements ! Bien sûr, nous étions tous favorables au projet.
». Très enthousiaste quant au lancement prochain du titre sur les consoles de Microsoft, il a complété en précisant que « Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures initiatives qu'ils (PlayStation) aient prises. Ils déchirent tout.
»
Une révolution qui pourrait concerner d'autres titres dans le futur
Si c'est bien la première fois qu'un tel scénario se produit, PlayStation a déjà proposé des sorties simultanées sur d'autres supports pour ses jeux First-party. Cela a notamment concerné le regretté Concord (qui est sorti en même temps sur PS5 et PS5) ainsi que le jeu LEGO Horizon Adventures. Le concept d'exclusivité permanente ayant tendance à disparaître, il est possible que d'autres jeux soient concernés dans les mois et les années à venir.
Pour l'heure, les joueurs Xbox peuvent remercier PlayStation de ce choix et apprécier Helldivers 2 sur leur support de prédilection à partir du 26 août prochain
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