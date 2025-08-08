Helldivers 2 ne serait jamais arrivé sur Xbox Series sans le soutien de PlayStation



le 08 août 2025 à 16h20 Publié par Justine Manchuelle le 08 août 2025 à 16h20

Dans quelques jours, les joueurs Xbox pourront rejoindre les rangs des défenseurs de la Super-Terre dans Helldivers 2. Pourtant, le titre aurait pu ne jamais intégrer le catalogue de Microsoft sans une décision étonnante de son principal rival.