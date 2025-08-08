Helldivers 2 ne serait jamais arrivé sur Xbox Series sans le soutien de PlayStation

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 août 2025 à 16h20
Dans quelques jours, les joueurs Xbox pourront rejoindre les rangs des défenseurs de la Super-Terre dans Helldivers 2. Pourtant, le titre aurait pu ne jamais intégrer le catalogue de Microsoft sans une décision étonnante de son principal rival.
Helldivers 2 ne serait jamais arrivé sur Xbox Series sans le soutien de PlayStation
Disponible depuis le 8 février 2024 sur PC et PlayStation 5, Helldivers 2 a rapidement conquis les joueurs sur consoles avec son univers déjanté, ses factions à combattre et sa volonté de faire « régner la démocratie » à sa manière. Longtemps exclusif à la console de Sony, le titre d'Arrowhead Game Studios se prépare pourtant à débarquer sur consoles Xbox Series à la fin du mois.

Si beaucoup l'attendent de pied ferme, de nombreux joueurs ont été surpris d'apprendre que c'est Sony qui est à l'origine de cette décision et qu'il s'agit d'une grande première

Helldivers 2 : la première exclusivité de PlayStation lancée sur Xbox à la demande du constructeur et éditeur

La révélation a été faite par Shams Jorjani, PDG d'Arrowhead Game Studios. Sur le serveur Discord officiel du jeu, il a réagi à plusieurs messages de la communauté liés à l'arrivée d'Helldivers 2 sur Xbox Series. Il a répondu à plusieurs d'entre eux en expliquant que PlayStation souhaitait que ce portage voie le jour. 

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Ainsi, sur le serveur Discord du jeu, Shams Jorjani a déclaré que « C'est entièrement grâce à PlayStation. Envoyez-leur vos remerciements ! Bien sûr, nous étions tous favorables au projet. ». Très enthousiaste quant au lancement prochain du titre sur les consoles de Microsoft, il a complété en précisant que « Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures initiatives qu'ils (PlayStation) aient prises. Ils déchirent tout. »

Une révolution qui pourrait concerner d'autres titres dans le futur

Si c'est bien la première fois qu'un tel scénario se produit, PlayStation a déjà proposé des sorties simultanées sur d'autres supports pour ses jeux First-party. Cela a notamment concerné le regretté Concord (qui est sorti en même temps sur PS5 et PS5) ainsi que le jeu LEGO Horizon Adventures. Le concept d'exclusivité permanente ayant tendance à disparaître, il est possible que d'autres jeux soient concernés dans les mois et les années à venir. 

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Pour l'heure, les joueurs Xbox peuvent remercier PlayStation de ce choix et apprécier Helldivers 2 sur leur support de prédilection à partir du 26 août prochain.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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