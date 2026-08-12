PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de août 2026

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de août 2026. Et la sélection est magnifique.

Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus (autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.

D'ailleurs, sachez que PlayStation vient d'annoncer les jeux qui rejoignent le catalogue PS Plus Extra et PS Plus Premium en août 2026, avec une très, très belle liste, comprenant notamment Helldivers 2.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium de août 2026

Au cours du mois de août 2026, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au PS Plus Extra ou au PS Plus Premium vont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder, voici les jeux qui arrivent dans les catalogues PS Plus Extra, le (date) :





Jeu Plateforme(s) Abonnement Helldivers 2 PS5 Extra et Premium Kingdom Come: Deliverance 2 PS5 Extra et Premium Vampire Survivors PS4 et PS5 Extra et Premium Hell is Us PS5 Extra et Premium Umamusume Pretty Derby – Party Dash PS4 et PS5 Extra et Premium Two Point Museum PS5 Extra et Premium Metro Exodus PS4 et PS5 Extra et Premium Dying Light 2 PS4 et PS5 Extra et Premium Onimusha: Dawn of Dreams PS4 et PS5 Premium Disney's Atlantis: The Lost Empire PS4 et PS5 Premium

Les abonnements PlayStation Plus



En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.



L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.



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Celles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».