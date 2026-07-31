Helldivers 2 détaille sa collaboration avec Warhammer 40,000

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 juillet 2026 à 10h46
Arrowhead Game Studios a, récemment, annoncé la date de sortie et des détails sur la collaboration entre Helldivers 2 et Warhammer 40,000.
Helldivers 2 détaille sa collaboration avec Warhammer 40,000

Après s'être offert de multiples crossovers par le passé, le jeu de tir Helldivers 2 va plonger dans le 41ème millénaire via une collaboration avec le célèbre univers de Games Worskop, Warhammer 40,000. D'ailleurs, après un petit teasing sur les réseaux sociaux, Arrowhead Game Studios a partagé des détails ainsi qu'une date de sortie concernant la collaboration entre Helldivers 2 et Warhammer 40,000.

Warhammer 40,000 s'invite dans Helldivers 2 via un pack

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En effet, il y a très peu de temps, Arrowhead Game Studios a dévoilé de plus amples détails concernant le crossover Helldivers 2 x Warhammer 40,000. Celui-ci prendra la forme d'un pack payant, soit « legendary warbond », qui est baptisé « Helldivers 2 x Warhammer 40,000: Castellan's Creed Legendary Warbond ». Ce bundle se rendra disponible le 12 août 2026.

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Le contenu du Legendary Warbond Helldivers 2 x Warhammer 40,000

Pour ce pack, les développeurs de chez Arrowhead Games ont décidé de laisser de côté les emblématiques Space Marines pour se concentrer sur les soldats Kasrkin de Cadia (de l'Astra Militarum) : « Inspiré par l'un des régiments les plus élites de l'Astra Militarum - Les Kaskrin de Cadia -, cet ensemble d'armes à feu de pointe, de blindés, de modèles et bien plus encore a été recréé en l'honneur des vaillants Helldivers qui ont donné leur vie lors d'un dernier combat héroïque pour défendre le monde pacifique de Chara pendant la Première Guerre Galactique ».

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En ce qui concerne le contenu du Warbond en collaboration avec Warhammer 40,000, les joueurs et les joueuses seront servis et pourront ainsi profiter de nouvelles armes et éléments cosmétiques :

  • Armes
    • R/40-K Hot-Shot Marksman Rifle
    • P/40-K Bolt Pistol
  • Stratagèmes et objets jetables
    • 40-K Meltagun
    • G/40-K Meltamine
  • Armures
    • TG-8 Sharpshooter
    • TG-122 Demo-Trooper
  • Éléments cosmétiques et autres :
    • Cape et Carte de joueur Camo Cloak
    • Cape et Carte de joueur City Fighter's Resolve
    • Titre Still Standing
    • Pattern Castellan's Green

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Rendez-vous donc le 12 août 2026 pour retrouver le pack en collaboration avec Warhammer 40,000 sur Helldivers 2. Pour rappel, le jeu d'Arrowhead Game Studios est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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