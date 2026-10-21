Helldivers 2 reçoit enfin cette amélioration attendue avant la version 8.0

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 octobre 2026 à 11h25
Voilà une nouvelle qui devrait plaire aux soldats de la Super-Terre qui ne supportent pas les tricheurs. La mise à jour 7.2.0 de Helldivers 2 vient d'être déployée avec un ajout majeur.
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Helldivers 2 reçoit enfin cette amélioration attendue avant la version 8.0

Depuis le 20 octobre 2026, la mise à jour 7.2.0 de Helldivers 2 est officiellement disponible sur tous les supports. Elle amène son lot de correctifs et d'équilibrages ainsi qu'une toute nouvelle Obligation de guerre premium axée sur le combat à distance.

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Mais cette mise à jour remplace également l'un des éléments les plus pratiques, mais aussi les plus problématiques du jeu. En effet, dès maintenant, un nouveau système de triche est rattaché au jeu.

Easy Anti-Cheat fait officiellement ses débuts dans Helldivers 2

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À l'origine, Helldivers 2 utilisait GameGuard comme système anti-triche pour garantir le bon déroulement de ses parties. Cependant, ce logiciel a été boudé par la communauté car il pouvait impacter les performances du titre. D'ailleurs, ces problèmes de performance ont même contraint les développeurs à repousser le lancement de certains contenus.

Le problème avait été noté en octobre 2025. Un an après, il semble qu'Arrowhead Game Studios ait trouvé la solution en déployant Easy Anti-cheat à la place de GameGuard. Ce logiciel est bien connu des utilisateurs d'Epic Games car il est déjà utilisé sur des titres comme Fortnite et Apex Legends. Avec ce déploiement, Arrowhead Game Studios espère donc améliorer les performances de Helldivers 2 tout en renforçant la protection contre les outils malveillants.

Un ajout bienvenu avant l'une des plus importantes mises à jour de l'année

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Sachant qu'il est utilisé dans de nombreux titres, Easy Anti-Cheat semble donc être la solution idéale pour allier sécurité, protection et performances. Toutefois, il faudra attendre les retours des utilisateurs pour savoir si ce dernier nuit à nouveau au bon fonctionnement du titre ou s'il est efficace contre les tricheurs. Mais pour l'heure, les développeurs ont les yeux rivés sur le calendrier, car la version 8.0 du titre est attendue pour décembre 2026, sans date précise pour le moment.

Rappelons que Helldivers 2 est jouable dès maintenant sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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