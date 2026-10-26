Pas de suite à Helldivers 2 prévue pour l'instant pour une très bonne raison

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 octobre 2026 à 17h30
Au vu du succès de Helldivers 2, beaucoup se demandent si Arrowhead Game Studios travaille déjà sur un troisième opus. Son directeur créatif a répondu que ce n'était pas le cas à cause de deux facteurs.
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Pas de suite à Helldivers 2 prévue pour l'instant pour une très bonne raison

Helldivers 2 est toujours extrêmement populaire auprès des joueurs depuis son lancement en février 2024. Même s'il a connu quelques déboires à cause de problèmes d'optimisation et de son système anti-triche, le jeu est un succès qui garde sa communauté grâce à des mises à jour régulières. 

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L'engouement autour du titre pose la question d'une suite. Si l'idée d'un troisième opus d'Helldivers enchante déjà certains joueurs, Johan Pilestedt (directeur créatif d'Arrowhead Game Studios) a été clair : cela n'arrivera pas. Il explique également les raisons de ce refus. 

Ne pas contraindre les joueurs à tout recommencer, l'une des raisons évoquée

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Lors d'un entretien avec Rock Paper Shotgun, il révèle dans un premier temps que 95 % des membres du studio travaillent sur les correctifs, les mises à jour et les obligations de guerre proposées dans Helldivers 2. Cette régularité rappelle que beaucoup de joueurs ont déjà passé énormément de temps sur le titre.

Or, comme c'est le cas avec Les Sims 4 et l'absence de cinquième opus, Arrowhead Game Studios ne veut pas forcer sa communauté à tout reprendre à zéro après avoir dédié tant de temps au titre. 

Pour l'instant, je pense qu'une suite remet tout à zéro et oblige les joueurs à recommencer [...] Certains studios considèrent les joueurs comme une source de profit à court terme. Nous, nous voyons les joueurs comme le véritable moteur du jeu : ce sont eux qui invitent des amis, créent des mèmes et font vivre le jeu. Avec une communauté aussi active, on n'a pas besoin de suite.

Le vrai rival d'Helldivers 3 serait… Helldivers 2

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Plus loin dans le même entretien, Johan Pilestedt fait une révélation plus étonnante. Il avoue que si Helldivers 3 voit le jour, mais en reprenant la même formule que son aîné, alors son principal rival sera Helldivers 2. Mais les joueurs n'auront pas de réel intérêt à y aller, car Helldivers 2 sera plus complet. Il continuera de recevoir des mises à jour et les défenseurs de la Super Terre seront déjà habitués à son gameplay. 

Il conclut en déclarant qu'il ne serait logique « de créer une suite distincte que si elle est si différente et que les deux jeux peuvent coexister. Pour l'instant, améliorer Helldivers 2 jour après jour est bien plus judicieux que de gâcher son élan. »

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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