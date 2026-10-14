Helldivers 2 présente une nouvelle Obligation de guerre premium idéale pour le combat à distance

Tapi dans les buissons, surprenez les ennemis de la Démocratie avec la nouvelle Obligation de guerre premium de Helldivers 2, disponible dans quelques jours.

Régulièrement, le ministère de la Défense met à la disposition des soldats de Helldivers 2 facilitant leurs opérations sur le front de guerre. Dès le 20 octobre 2026, les combattants qui le souhaitent pourront utiliser la dernière création du ministère : l'Obligation de guerre premium « Vision autoritaire ». Avec elle, vous pourrez éliminer les ennemis tout en restant caché et assurer les arrières de vos partenaires d'escadron.

Faites des dégâts à bonne distance avec le nouvel arsenal disponible dans Helldivers 2

Comme toujours, l'Obligation de guerre premium comprend de nouvelles armes pensées pour vous rendre toujours plus fort sur le champ de bataille. Vision autoritaire a pour thème central le combat à longue distance et inclut donc des éléments avec une grande portée. Le fusil de précision R-40 Vigie et les G-11 Chausse-trappes garderont les ennemis loin de vos alliés. En complément, une autre arme et deux stratégèmes sont proposés dans cette obligation de guerre :

Le P-44 Brume, un pistolet à une main compact parfait pour se défendre en cas d'attaque rapprochée

L'AMW-20 Prédateur, un fusil anti-matériel plus puissant et avec une pénétration des blindages renforcée

Le LAS-44 Nova, un fusil capable de tirer un projectile thermique non explosif avec une grande précision après un court temps de charge

Une armure avec un camouflage évolutif, un passif inédit et bien plus encore

Une obligation de guerre premium ne serait pas complète sans ses tenues permettant aux soldats de se fondre dans le paysage. Vision autoritaire vous propose deux ensembles différents ayant comme point commun le camouflage évolutif.

Que ce soit dans une forêt automnale, au milieu du blizzard ou dans les marécages, l'armure légère SS-33 Maitre du mimétisme et l'armure moyenne SS-15 Mise au point permettent de se fondre dans l'environnement tout en disposant de la mobilité nécessaire pour vous rapprocher de votre cible. Précisons que toutes deux possèdent le passif « Voile stationnaire », qui réduit le balancement et la portée de détection en imitant le camouflage du feuillage en position accroupie ou allongée.

Rappelons que, comme toutes les autres Obligations de guerre premium, vous devrez dépenser des Super Crédits pour obtenir le pack Vision autoritaire. Ce dernier sera disponible dans toutes les versions d'Helldivers 2 à partir du 20 octobre prochain.