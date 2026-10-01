L'adaptation d'Helldivers 2 sur grand écran change de date de sortie

Si vous attendiez avec impatience l'arrivée dans les salles obscures d'Helldivers 2, vous allez devoir modifier votre agenda.

Cela fait déjà de longs mois que Sony a confirmé une adaptation en film live du jeu Helldivers 2. En décembre 2025, le géant dévoilait d'ailleurs le nom du réalisateur en charge du projet et il promet une sacrée dose d'action. Mais depuis, le film dérivé de la franchise a peu fait parler de lui.

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Techniquement, son arrivée en salles était prévue pour le 10 novembre 2027. Mais les plans ont légèrement changé et le projet a une nouvelle date de sortie. Défenseurs de la Super-Terre, vous allez devoir patienter quelques mois de plus avant de voir vos frères sur grand écran.

Une sortie repoussée suite au départ de son acteur principal

La nouvelle a été partagée par le média The Wrap. Dans un article datant du 30 septembre 2026 révélant les prochaines sorties en salles des films Sony, il est précisé qu'Helldivers est repoussé. Son arrivée dans les salles américaines est désormais fixée au 9 juin 2028, ce qui risque de frustrer les admirateurs de la saga. Un tel report est aussi dangereux pour le projet car l'engouement du public pour la franchise Helldivers peut diminuer.

Néanmoins, un tel report était nécessaire car le film Helldivers n'avait plus d'acteur principal. Jusqu'à présent, le premier rôle avait été confié à Jason Momoa, déjà apparu dans les adaptations cinématographiques d'Aquaman et de Minecraft. Cependant, l'acteur aurait quitté le projet à cause de problèmes de planning. Pris par d'autres productions plus importantes, il a donc abandonné le poste de défenseur de la Super-Terre.

Un visage bien connu pour incarner le personnage principal du film Helldivers

Le média confirme toutefois qu'un nouvel acteur a déjà été trouvé pour le remplacer. Il s'agit d'Alan Ritchson, bien connu de celles et ceux qui ont vu la série Reacher sur Amazon Prime Video. Ce premier rôle semble d'ailleurs taillé pour lui car il possède à la fois le physique et l'attitude pour incarner un héros de la Super-Terre.

Désormais, il faut laisser la production du film se poursuivre et attendre sagement l'été 2028 pour découvrir cette adaptation. Pour patienter ou découvrir cet univers avant son arrivée dans les salles obscures, rappelons que vous pouvez jouer dès maintenant à Helldivers 2 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.