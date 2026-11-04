Helldivers 2 accueille de nouveaux Terminides toxiques avec sa dernière mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 novembre 2026 à 15h20
Une nouvelle mise à jour est disponible pour Helldivers 2. Défenseurs de la Super-Terre, préparez-vous à participer au programme de stérilisation (et de destruction de menaces toxiques) galactique.
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Helldivers 2 accueille de nouveaux Terminides toxiques avec sa dernière mise à jour

Entre des Obligations de guerre premium et des améliorations, Helldivers 2 ajoute également du contenu inédit pour ses valeureux guerriers. La dernière mise à jour en date a été déployée le 4 novembre 2026 et elle ajoute des nouveautés empoisonnées. 

Des ennemis empoisonnés débarquent dans Helldivers 2

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Depuis quelques heures, deux nouvelles espèces de Terminides ont été repérées : le Noxious Scavenger et le Noxious Spewer. Mais les joueurs devront rester sur leurs gardes car ces deux ennemis de la Démocratie sont toxiques.

Le Noxious Scavenger a beau être une variante du Scavenger classique, il est plus rapide que son cousin et peut empoisonner les joueurs. Quant au Noxious Spewer, il est massif, rapide, peut ralentir et empoisonner les combattants.

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L'empoisonnement peut prendre deux formes. Le premier, plus léger, brouille la vue des joueurs et fait progressivement perdre des points de vue. Le deuxième niveau, plus sévère, empêche les soldats de sprinter. Il provoque également des dégâts plus importants sur une longue période, brouille lui aussi la vision et augmente les risques de mort sur le champ de bataille. Seul le stim permet d'éliminer l'altération d'état.

Gare aux grottes

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L'arrivée des nouveaux Terminides dans Helldivers 2 s'accompagne d'une autre surprise : de nouvelles grottes à explorer et réparties sur différentes planètes. Mais ces zones de combat peuvent devenir très dangereuses si les rampants toxiques s'accumulent. De plus, ces grottes comprennent des tunnels étroits et des angles morts, ce qui réduit la visibilité. Il faudra donc être méfiant en les parcourant.

Avant de partir en mission dans une grotte, pensez donc bien à adapter votre équipement, à prévoir de quoi vous soigner si vous êtes empoissonnés et à vous méfier si des Terminides se rapprochent !

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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