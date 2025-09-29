Helldivers 2 était un titre free-to-play, mais ce détail a tout changé



le 29 septembre 2025 à 18h00 Publié par Justine Manchuelle le 29 septembre 2025 à 18h00

Dans une discussion sur les serveurs Discord du jeu, le directeur d'Arrowhead Game Studio a fait une révélation étonnante sur le modèle économique de Helldivers 2. En effet, le jeu a été développé pour être gratuit jusqu'à ce qu'un élément change la donne.