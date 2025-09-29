Helldivers 2 était un titre free-to-play, mais ce détail a tout changé

Dans une discussion sur les serveurs Discord du jeu, le directeur d'Arrowhead Game Studio a fait une révélation étonnante sur le modèle économique de Helldivers 2. En effet, le jeu a été développé pour être gratuit jusqu'à ce qu'un élément change la donne.
Si cela a échappé à la plupart des joueurs, Helldivers 2
possède certaines caractéristiques qui rappellent les jeux free-to-play. Il a droit à des mises à jour régulières, à du contenu gratuit et à des packs cosmétiques payants pour combler tous ses utilisateurs. De plus, Helldivers 2 n'incite pas les joueurs à dépenser de l'argent réel dans la monnaie premium. Tout porte à croire que le titre a été développé pour être jouable gratuitement
.
Lors d'un récent échange sur Discord, Shams Jorjani (directeur d'Arrowhead Game Studio) a d'ailleurs avoué que cela a bien été le cas à un moment du développement d'Helldivers 2.
Helldivers 2 conçu dès le départ comme un jeu free-to-play
À l'origine, le directeur répondait aux inquiétudes des joueurs concernant de récents problèmes de performance. Il a notamment déclaré qu'à ses débuts, Helldivers 2 est simplement un projet AA
« avant de grandir, puis de devenir un titre de lancement pour PS5. Puis il est devenu un F2P, puis il est redevenu un jeu Premium
».
Les objectifs ont été modifiés à plusieurs reprises. Concrètement, les fondations de cette grande tour ont été pensées à l'origine pour un petit bungalow sur la plage.
La métaphore peut prêter à confusion. Mais elle sous-entend que la dette technologique a impacté le développement du titre.
Ces changements en pagaille ont déstabilisé les équipes de développement, ce qui peut en partie expliquer les problèmes de performance auxquels le titre est confronté.
Un petit bungalow devenu un succès commercial inattendu
Son statut de jeu de lancement de la PlayStation 5 peut avoir impacté ses performances actuelles, mais le fait qu'il soit payant n'a pas freiné les joueurs. Helldivers 2 a été l'un des titres les plus populaires de 2024
et il y a fort à parier qu'Arrowhead Game Studio ne regrette pas ce choix.
En août 2025, Alinea Analytics révélait que plus de 18 millions de copies d'Helldivers 2 avaient été écoulées depuis le lancement du jeu
, dont plus de 920 000 exemplaires sur les 6 premiers jours d'exploitation des versions Xbox Series. Les défenseurs de la Super-Terre continuent donc de répondre à l'appel, et vous pouvez vous aussi les rejoindre dès maintenant !
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