Helldivers 2 dévoile une nouvelle obligation de guerre destructrice de blindés

Quelques jours seulement après le lancement du pack « Régiment secret », Helldivers 2 va ajouter une nouvelle obligation de guerre à sa boutique en jeu. Dévoilée en vidéo, elle met à l'honneur la destruction des défenses les plus solides.

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Briseurs de siège, un pack explosif parfait pour infliger d'importants dégâts

Arme : Fusil énergétique LAS-16 Trident : déjà disponible dans Helldivers 2, il bénéficie via cette obligation de guerre d'une version améliorée et plus puissante, tirant désormais 6 rayons au lieu de 3

: Stratagèmes : Marteau de siège CQC-20 : arme de mêlée possédant une charge explosive et dont la puissance permet de détruire les structures ennemies Lance-grenades auto-alimenté GL-28 Lance-missile EAT-411 Générateur de bouclier G SH-39 : stratagème défensif capable de générer un bouclier sphérique qui bloque les projectiles adverses

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La nouvelle obligation de guerre d'Helldivers 2 disponible dès le 3 février prochain

Face aux assauts ennemis dans, les défenseurs de la Super-Terre peuvent jouer la carte de la furtivité, utiliser une multitude de pièges ou d'armes uniques. Mais parfois, les adversaires sont plus robustes que la moyenne car ils disposent de renforts blindés.Pour détruire plus facilement les fortifications et les armures les plus résistantes, les équipes d'Arrowhead Game Studios ont imaginéPrésentée dans un trailer mis en ligne le 27 janvier 2026 sur la chaîne YouTube du jeu, l'obligation de guerre Briseurs de siège annonce aider les héros à. Pour cela, les défenseurs auront à leur disposition 2 nouveaux ensembles d'armures, une arme et trois stratagèmes inédits :Quant aux armures intermédiaires, même si leurs noms s'inspirent des signes du zodiaque (SA-8 Bélier et SA-7 Taureau), elles n'auront rien de cosmiques. Toutes deux seront équipées du passif Afflux d'adrénaline qui restaure l'endurance des joueurs lorsque ceux-ci subissent des dégâts.En plus de ces améliorations utilisables en combat, l'obligation de guerre Briseurs de siège inclura égalementcomme des capes, des bannières, une émote inédite ainsi qu'un titre de joueur.Faisant partie du contenu premium d'Helldivers 2,Vous pouvez en obtenir en jeu ou en dépensant de l'argent réel. Mais si vous souhaitez exploser les défenses adverses avec ce pack, il faudra patienter jusqu'au 3 février, date à laquelle il sera ajouté aux versions PC, PS5 et Xbox Series du jeu.