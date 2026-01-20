Helldivers 2 décale de quelques jours le lancement de sa nouvelle obligation de guerre

Originellement prévu pour le 20 janvier dernier, l'obligation de guerre « Régiment secret » a été victime d'un petit problème technique, contraignant les développeurs à repousser son arrivée dans Helldivers 2.
De manière occasionnelle, Helldivers 2
propose à ses joueurs du contenu optionnel payant : les obligations de guerre. Cet ensemble proposé en échange d'argent réel
permet d'équiper votre personnage avec des armes inédites, des équipements spéciaux et d'utiliser des stratagèmes exclusifs pendant vos missions.
Le 13 janvier 2026, Arrowhead Game Studio présentait en vidéo sa dernière obligation de guerre en date : « Régiment secret »
.
La furtivité comme principale caractéristique du pack Régiment secret
Comme son nom le laisse deviner, Régiment secret est une obligation de guerre qui repose principalement sur la furtivité et les outils de reconnaissance du terrain
. Il inclut les objets suivants :
- Armes :
- R-72 Censor : Un fusil de précision à moyenne portée avec un silencieux intégré
- AR-59 Suppressor : Un fusil d'assaut entièrement automatique, également silencieux en permanence.
- P-35 Re-Educator : Un pistolet secondaire tirant des fléchettes chimiques qui provoquent le délire chez les ennemis organiques et des dysfonctionnements chez les robots
- Stratagèmes :
- Pack C4 B/MD : Un sac à dos contenant 6 charges adhésives avec un détonateur à distance. Vous pouvez les faire sauter individuellement ou toutes en même temps
- Mine Leurre TM-01 : Se fixe aux surfaces et émet de la lumière/du son pour attirer les ennemis avant d'exploser
En plus de ces outils et armes pratiques, l'obligation de guerre proposera également deux nouveaux ensembles d'armure : l'armure légère RS-89 Shadow Paragon et la moyenne RS-67 Null Cipher.
Toutes deux possèdent un passif qui réduit le bruit que vous générez et rétrécit la portée de détection de vos ennemis.
Ses débuts dans Helldivers 2 retardés à cause d'un problème majeur
Avec autant d'éléments axés sur la furtivité, les amateurs d'infiltration et d'attaques surprise ont hâte de les tester en condition réelle. Mais un problème technique a contraint les équipes à retarder le lancement de ce nouveau pack. Le 16 janvier, les développeurs ont rencontré « un problème majeur
» qui aurait eu des conséquences sur le lancement de cette nouvelle mise à jour.
Après avoir annoncé un report d'une durée indéterminée sur X/Twitter, le compte officiel X d'Helldivers 2 a partagé une bonne nouvelle le 19 janvier. Les équipes sont parvenues à corriger le problème, permettant ainsi de lancer la nouvelle obligation de guerre dans les meilleurs conditions.
Un petit retard a toutefois été programmé. Si vous souhaitez craquer pour le pack « Régiment secret », Helldivers 2 vous donne rendez-vous dès le 22 janvier prochain à 14 heures, heure française !
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