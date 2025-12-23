Helldivers 2 : Des pistes envisagées pour améliorer les véhicules du titre

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 décembre 2025 à 16h32
Dans une récente vidéo partagée sur la chaîne YouTube du titre, les développeurs d'Helldivers 2 ont donné quelques précisions sur les projets en cours, notamment ceux concernant l'amélioration du gameplay des véhicules.
Helldivers 2 : Des pistes envisagées pour améliorer les véhicules du titre
Arrowhead Game Studios a pris l'habitude de tenir la communauté d'Helldivers 2 informée grâce à « A Democratic Conversation », une série de vidéos présentant les projets en cours et les nouveautés à venir. Le dernier épisode en date a été mis en ligne le 19 décembre 2025. Dans ce dernier, les défenseurs de la Super-Terre ont obtenu des informations intéressantes sur un élément particulièrement utile lors des missions : les véhicules

Des pistes évoquées pour améliorer la manière d'utiliser ces engins en jeu

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Si vous avez joué à Helldivers 2, vous savez que les véhicules sont des éléments prisés, mais présents de manière limitée pendant les missions. Or, certains joueurs ont déjà exprimé sur les réseaux sociaux leur envie de prolonger l'utilisation de ces derniers. Pour la plus grande joie des pilotes, Niklas Malmborg (responsable du game design du titre) a partagé de bonnes nouvelles à ce sujet

Miniature vidéo

Il a confirmé que l'équipe réfléchissait actuellement à plusieurs manières de rendre le pilotage de ces engins plus amusant et plus complet pour les défenseurs. Des pistes ont déjà été évoquées comme le fait de pouvoir réparer les véhicules ou de recharger ceux nécessitant de l'énergie. Mais un autre point a retenu l'attention des puristes présents depuis le premier opus de la franchise. 

D'anciens véhicules bientôt ajoutés à Helldivers 2 ?

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Dans la vidéo, Niklas Malmborg rappelle que le premier Helldivers avait « beaucoup plus de véhicules » que sa suite. S'il ne donne pas plus de précisions et qu'il ne mentionne pas le fait de tous les intégrer à Helldivers 2, il indique néanmoins que « ce serait amusant d'en ramener certains ».

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Cependant, il faut garder en tête qu'il s'agit à l'heure actuelle de projets et de pistes de réflexion pour les développeurs. Rien ne garantit que ces éléments seront ajoutés par la suite dans le titre, d'autant que les équipes travaillent actuellement à la correction de problèmes majeurs.

Toutefois, Niklas Malmborg insiste sur le fait que « si nous pouvons créer un bon gameplay avec cela (NDLR: les véhicules), nous y réfléchirons certainement ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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