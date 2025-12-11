Helldivers 2 : Un mode roguelite est en cours de développement

Jusqu'à présent, Helldivers 2 ne proposait que le mode multijoueur de base. Mais Johan Pilestedt a confié que cela changerait prochainement avec l'ajout d'un nouveau mode inédit.
Depuis son lancement, Helldivers 2
propose la même expérience de jeu à sa communauté. Les joueurs atterrissent sur une planète avec trois amis ou des inconnus, éliminent tout ce qui n'est pas humain, remplissent quelques objectifs, s'échappent et recommencent. Si cela convient à la majorité des utilisateurs, certains d'entre eux réclament aux développeurs d'autres manières de jouer, notamment via l'ajout d'un mode solo.
Malgré l'insistance des défenseurs de la Super-Terre, Arrowhead Game Studios est resté fidèle à cette formule qui a fait son succès. Cependant, un internaute a récemment fait une suggestion aux équipes de développement
. La réponse donnée par Johan Pilestedt risque de provoquer des haussements de sourcils chez certains joueurs.
Une nouvelle expérience de jeu prévue pour Helldivers 2
Le directeur créatif d'Arrowhead Game Studios a déclaré sur X/Twitter qu'un prototype de mode roguelite pour Helldivers 2 était actuellement en cours de développement
. D'ailleurs, il confie à l'internaute en question que ce mode « change fondamentalement le jeu !
».
S'il ne donne pas plus de précisions sur ce mode roguelite
, ce dernier a suffi pour piquer la curiosité des fidèles de la première heure. Depuis la révélation, les spéculations s'enchainent. Certains évoquent notamment une expérience solo avec des armes et des stratagèmes sélectionnés aléatoirement ainsi que plusieurs types de missions.
Un lancement qui n'est pas prévu dans l'immédiat
Néanmoins, il ne s'agit là que d'hypothèses. La révélation officielle de ce mode roguelite d'Helldivers 2 donnera plus de détails sur son gameplay, mais les défenseurs de la Super-Terre devront se montrer patients.
Rappelons que les équipes d'Arrowhead Game Studios ont suspendu le développement des mises à jour de contenu pour corriger les problèmes de performance du titre.
Cependant, le studio devrait partager de nouvelles informations à ce sujet en 2026 et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
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