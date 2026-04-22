Helldivers 2 va vous transformer en Exo expert avec sa nouvelle obligation de guerre

Si vous avez quelques Super Crédits à dépenser et la nostalgie d'un équipement emblématique du premier opus, alors l'obligation de guerre bientôt disponible dans Helldivers 2 est faite pour vous !

Régulièrement, Arrowhead Game Studios propose aux soldats de la Super-Terre de l'équipement optionnel pour briller face aux autres escadrons et faire davantage de dégâts aux ennemis de la démocratie.

Ces obligations de guerre, obtenables en échange d'argent réel ou de Super Crédits (la monnaie premium de Helldivers 2), sont souvent axées autour d'un thème. Dans quelques jours, un nouveau pack va ainsi être proposé et il va mettre en avant les exosquelettes.

Les exosquelettes sous le feu des projecteurs dans Helldivers 2

Si vous avez joué au premier jeu Helldivers, vous vous souvenez peut-être de l'EXO-51 Lumberer. À l'origine, cet exosquelette était pensé pour contrer les assauts des ennemis lourds avec son canon antichar et son lance-flamme. Avec l'obligation de guerre Exo Experts, ce monstre de métal reprend du service dans une version retravaillée. Mais il ne sera pas seul à imposer son style sur la ligne de front.

L'obligation Exo Experts permettra également d'exploiter la puissance de l'EXO-55 Breakthrough, un autre exosquelette spécialisé dans la défense grâce à son bouclier massif. Grâce à lui, les défenseurs pourront plus facilement approcher les lignes ennemies tout en évitant les assauts.

Une mitrailleuse, de nouvelles armures et d'autres accessoires disponibles en jeu fin avril

Au-delà de ces nouveaux stratagèmes, l'obligation de guerre Exo Experts inclut également d'autres éléments pour les défenseurs de la Super-Terre. Vous pourrez notamment équiper votre combattant avec les armures O-2 Heavy Operator et O-3 Free Spirit. Celles-ci possèdent l'amélioration passive « Oxygenator » qui permet de marcher, courir et glisser légèrement plus vite.

Du côté des armes, trois nouveautés vont rejoindre votre arsenal : la mitrailleuse jetable MGX-42 Bullet Storm, la mitraillette à cadence de tir élevée SMG-203 Gallant et le pistolet lance-missiles P-33.

Enfin, l'obligation de guerre inclut de nouvelles capes, une émote inédite, un titre et des bannières. Si vous souhaitez craquer pour ces exosquelettes et ces mitrailleuses, vous devrez débourser 1 000 Super Crédits pour en profiter. Le pack Exo Experts sera disponible dans toutes les versions d'Helldivers 2 à partir du 28 avril 2026.