Helldivers 2 arrive très vite sur Xbox, excellente nouvelle pour tous

Soldats, préparez-vous à déployer votre arsenal. Le shooter coopératif à succès Helldivers 2, déjà plébiscité sur PC et PS5, arrive enfin sur Xbox Series dès le mois d'août. Arrowhead Studios et Xbox viennent d'officialiser la nouvelle et ouvrent dès aujourd'hui les précommandes pour les deux éditions du jeu.

Helldivers 2 ouvre ses portes aux joueurs Xbox

Nous savons que les joueurs le demandaient depuis un certain temps et nous sommes ravis d'accueillir encore plus de Helldivers dans notre univers. Nous avons énormément de contenu prévu pour les mois et années à venir, et plus il y a de joueurs, plus nous avons d'histoires à raconter ! Le combat pour la Super-Terre ne fait que commencer.

Un gameplay explosif et coopératif au cœur du succès

Précommandes ouvertes dès aujourd'hui

Édition Standard

Édition Super-Citoyen, incluant du contenu supplémentaire exclusif pour les joueurs les plus engagés.

L'un des meilleurs jeux de l'année 2024 s'invite sur une nouvelle plateforme. Alors qu'il est disponible sur PS5 et PC, en ayant séduit des millions de joueurs, et que chaque mise à jour est un excellent prétexte pour se replonger dans l'expérience, les développeurs ont annoncé une merveilleuse nouvelle pour celles et ceux qui pouvaient être frustrés :Après avoir conquis les joueurs PC et PlayStation en février 2024,. La, sur Xbox Series.Réputé pour ses batailles frénétiques et son gameplay coopératif addictif, le jeu rassemble encore près de. Interrogé à l'occasion de cette annonce, Mikael Eriksson, directeur du jeu, témoigne de son enthousiasme :Dans Helldivers 2,. Vous pouvez rejoindre jusqu'à trois alliés pour semer le chaos sur des planètes hostiles. Équipés d'un arsenal personnalisable, vous aurez accès à des stratagèmes puissants, des armes dévastatrices, et des équipements tactiques pour contrer toute menace à la démocratie.La « Guerre galactique » constitue le cœur stratégique de Helldivers 2. Une campagne persistante où tous les joueurs unissent leurs forces pour libérer des planètes, repousser l'invasion ennemie, et étendre les frontières de la Super-Terre à travers la galaxie.. Votre engagement ne sera pas vain : il aura un impact réel sur l'avenir de l'humanité dans l'univers de Helldivers.Les précommandes de Helldivers 2 sur Xbox sont désormais ouvertes pour deux éditions :Le jeu supportera le cross-play, permettant aux joueurs Xbox, PlayStation et PC de combattre ensemble pour la Super-Terre.. L'arrivée sur Xbox devrait renforcer davantage ce succès déjà exceptionnel. La démocratie compte sur vous pour libérer la galaxie. Rendez-vous le 26 août.