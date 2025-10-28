Steam : Le festival L'Épouvantable Halloween est de retour, avec de belles réductions et démos

Steam a, récemment, accueilli le festival L'Épouvantable Halloween IV, qui propose des titres avec des réductions et une multitude de démos.

Les offres à ne pas rater lors du festival L'Épouvantable Halloween IV de Steam

Hollow Knight → 7,39 € au lieu de 14,79 €.

→ 7,39 € au lieu de 14,79 €. Left 4 Dead 2 → 1,95 € au lieu de 9,75 €.

→ 1,95 € au lieu de 9,75 €. Dead by Daylight → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 7,99 € au lieu de 19,99 €. Phasmophobia → 14,62 € au lieu de 19,50 €.

→ 14,62 € au lieu de 19,50 €. Warhammer 40,000: Rogue Trader → 22,49 € au lieu de 49,99 €.

→ 22,49 € au lieu de 49,99 €. Project Zomboid → 13,06 € au lieu de 19,50 €.

→ 13,06 € au lieu de 19,50 €. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series → 4,89 € au lieu de 48,99 €.

→ 4,89 € au lieu de 48,99 €. DayZ → 28,99 € au lieu de 57,99 €.

→ 28,99 € au lieu de 57,99 €. Cult of the Lamb → 11,49 € au lieu de 22,99 €.

→ 11,49 € au lieu de 22,99 €. Hell is Us → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 39,99 € au lieu de 49,99 €. The Forest → 4,02 € au lieu de 16,79 €.

→ 4,02 € au lieu de 16,79 €. Little Nightmares → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 4,99 € au lieu de 19,99 €. DREDGE → 9,99 € au lieu de 24,99 €.

→ 9,99 € au lieu de 24,99 €. Inscryption → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 7,99 € au lieu de 19,99 €. 7 Days to Die → 26,39 € au lieu de 43,99 €.

→ 26,39 € au lieu de 43,99 €. Control Ultimate Edition → 3,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 3,99 € au lieu de 39,99 €. Darkest Dungeon II → 18,24 € au lieu de 36,49 €.

→ 18,24 € au lieu de 36,49 €. Strange Horticulture → 6,31 € au lieu de 15,79 €.

→ 6,31 € au lieu de 15,79 €. Crow Country → 9,75 € au lieu de 19,50 €.

→ 9,75 € au lieu de 19,50 €. Don't Starve Together → 5,09 € au lieu de 14,99 €.

→ 5,09 € au lieu de 14,99 €. Demonologist → 9,75 € au lieu de 19,50 €.

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Les démos disponibles lors du festival L'Épouvantable Halloween IV de Steam

Jusqu'au 3 novembre 2025, en début de soirée, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent se procurer des jeux à moindre coût grâce au, mais aussi essayer diverses démos. Une nouvelle qui ravira très certainement la communauté.Nous avons parcouruComme indiqué précédemment, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux en promotion sur Steam, et ce, dans le cadre du, qui se termine au début du mois de novembre 2025. Si vous désirez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve.Pendant le festival L'Épouvantable Halloween IV de Steam, les joueurs et les joueuses peuvent également essayer plusieurs démos de jeu, avant, par exemple, de passer par la case achat. Il y en a notamment une pour Crown Country, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, The Séance of Blake Manor, Inscryption ou encore Strange Antiquities et Radio Light.