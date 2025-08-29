Hell is Us est-il dans le Game Pass ?
modifié le 21 juillet 2026 à 15h13
Hell is Us entre dans le Game Pass, le 23 juillet 2026, via les abonnements Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass.
Développé par Rogue Factor et édité par NACON, Hell is Us est considéré comme un jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne, offrant une expérience 100 % solo. Plusieurs personnes au sein de la communauté ont prévu de le découvrir. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.
Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos de l'arrivée de Hell is Us dans le Game Pass.
Hell is Us est-il dans le Game Pass ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, à l'heure où nous écrivons ces lignes : Hell is Us ne figure pas dans le catalogue du Game Pass. Remarquons, à ce propos, que l'intégration dudit jeu de Rogue Factor dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment.
À lire également
Hell is Us accès anticipé : Comment y jouer en avance ?
Cependant, il y a des chances que Hell is Us intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le service de Microsoft, tous les mois. Ainsi, il se pourrait que Rogue Factor et NACON décident de proposer Hell is Us dans le Game Pass, à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons à jour cet article.
Chargement du sondage...0 votant
En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte vous plonger dans Hell is Us, qui possède une démo gratuite sur les stores, vous devez absolument acheter le titre, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou PC. Sachez, d'ailleurs, que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose Hell is Us à des prix réduits sur PC ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
- PC (Steam)
- Édition Standard → 13,39 € au lieu de 50 €, soit 73 % de réduction.
- Édition Deluxe → 17,99 € au lieu de 70 €, soit 74 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)