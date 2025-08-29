Certains joueurs et joueuses se demandent si Hell is Us est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé par Rogue Factor et édité par NACON, Hell is Us est considéré comme un jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne, offrant une expérience 100 % solo. Plusieurs personnes au sein de la communauté ont prévu de le découvrir. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.



Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos de l'arrivée de Hell is Us dans le Game Pass.





Hell is Us est-il dans le Game Pass ?



Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, à l'heure où nous écrivons ces lignes : Hell is Us ne figure pas dans le catalogue du Game Pass. Remarquons, à ce propos, que l'intégration dudit jeu de Rogue Factor dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment.



À lire également Hell is Us accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

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PC (Steam) Édition Standard → 13,39 € au lieu de 50 €, soit 73 % de réduction. Édition Deluxe → 17,99 € au lieu de 70 €, soit 74 % de réduction.

(Steam) PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Cependant, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche,. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le service de Microsoft, tous les mois. Ainsi, il se pourrait que Rogue Factor et NACON décident de proposer, à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons à jour cet article.En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte vous plonger dans, qui possède une démo gratuite sur les stores, vous devez absolument acheter le titre, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou PC. Sachez, d'ailleurs, que notre partenaire, Instant Gaming, vous proposeà des prix réduits sur PC ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :