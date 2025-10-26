Halloween 2025 : 8 jeux multijoueur qui vont vous faire frissonner avec des amis

Envie de vous faire peur avec des amis pour fêter Halloween ? Voici 8 jeux, avec une dimension multijoueur, qui vont très probablement vous faire trembler.

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Les jeux d'horreur multijoueur à parcourir durant Halloween 2025

Phasmophobia













Dead by Daylight

Little Nightmares 3













Hunt: Showdown 1896

Outlast Trials





Demonologist





The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

R.E.P.O.









Autres jeux à faire pour Halloween

Hell is Us

Silent Hill f

Cronos: The New Dawn

Tormented Souls 2

Dying Light: The Beast

. À chaque fois, les familles, les groupes d'amis ou encore les couples cherchent à s'organiser une petite soirée sur le thème de la fête des Morts. Comme les films (les slashers et autres),. En 2024, nous vous proposions une liste de jeux d'horreur, dont la majorité des titres donnés est jouable en solo. Pour cette nouvelle année,Ainsi, nous vous proposons, dans ce qui suit,. Frissons garantis !Très belle découverte de 2020, Phasmophobia nous invite pour une aventure paranormale, qui risque grandement de vous faire hérisser les poils des bras. Sur le titre de Kinetic Games, les joueurs et les joueuses deviennent des enquêteurs paranormaux, devant se rendre dans des lieux hantés, afin de rassembler des preuves et ainsi déceler le type d'entité sévissant à cet endroit. Fort heureusement, il est possible d'utiliser divers équipements, aidant à mener l'enquête à son terme. Proposant une expérience immersive, grâce à des graphismes et des sons réalistes, Phasmophobia vous fera sans nul doute trembler de peur avec vos amis.Jeu d'horreur multijoueur et asymétrique, Dead by Daylight, de Behaviour Interactive, est un excellent exemple de titre horrifique à découvrir à plusieurs, pour des parties mêlant peur et amusement. Dans le mode de jeu traditionnel, 4 joueurs incarnent un Survivant, possédant certaines aptitudes, et sont pourchassés par un Tueur, qui est dirigé par une cinquième personne, et ce, sur une petite carte. Les Survivants doivent parvenir à s'extraire, notamment en rallumant des générateurs, tandis que le Tueur, qui est doté de pouvoirs spécifiques, cherche à leur mettre des bâtons dans les roues et surtout à les éliminer. Frissons assurés.Disponible depuis le mois d'octobre 2025, Little Nightmares 3, qui est développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, est un jeu d'aventure avec une ambiance qui vous fera très certainement frissonner. Doté de coopération en ligne (première fois pour la franchise), ce nouvel opus nous met aux commandes de Low et Alone, qui doivent absolument chercher une issue afin de s'échapper du Nulle-Part, qui est peuplé de nombreuses créatures effrayantes. Pour cela, il faudra collaborer ensemble et tirer parti des capacités de chaque personnage jouable.Catégorisé comme un jeu de tir tactique à la première personne, avec du PvP et du PvE, Hunt: Showdown 1896 vous invite à chasser des monstres cauchemardesques, qui vous feront certainement sursauter d'effroi. Alors que d'autres joueurs cherchent également à dénicher la position du boss, vous devrez vous battre pour remporter la prime et surtout pour survivre, et ce, jusqu'à votre extraction. Le titre de Crytek, qui dispose d'une dimension multijoueur (coopération et JcJ en ligne), va autant vous angoisser que vous faire peur, grâce à son ambiance très réussie.La licence Outlast, qui est très connue par la communauté, s'est offerte, en mars de l'année 2024, l'opus Outlast Trials, qui comporte de la coopération en ligne. Proposant une expérience en solo ou avec des amis (jusqu'à 4 joueurs au total), Outlast Trials vous met aux commandes d'un prisonnier de Murkoff Corporation, qui cherche à tout prix à s'échapper de l'infrastructure, qui se veut aussi lugubre que terrifiante, détenue par ladite compagnie. Cependant, cela exige de jouer le jeu, et donc de suivre la thérapie de Murkoff, faite d'épreuves « dérangeantes », afin de retourner à la civilisation.Jouable aussi bien en solo qu'à 4 joueurs maximum, Demonologist, qui est développé ainsi qu'édité par Clock Wizard Games, est souvent considéré comme un Phasmophobia-like. Sur le jeu d'horreur et coopératif, les joueurs et les joueuses doivent explorer des lieux maudits afin de dénicher l'esprit malveillant et maléfique qui rôde, dans le but de l'exorciser. Toutefois, rien ne sera vraiment simple, étant donné que des événements et des fantômes pourront apparaître à certains moments. De plus, l'endroit visité peut changer en fonction des mots prononcés par la communauté. Développé sous Unreal Engine 5, Demonologist profite de graphismes réalistes, qui contribuent grandement à son ambiance horrifique.Dernier opus sorti de The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me, qui est développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, est un excellent jeu d'horreur, qui peut être parcouru en coopération en ligne ainsi qu'en local, mais aussi en écran partagé. Les joueurs et les joueuses y suivent une équipe de documentaristes, qui se retrouve piégée dans une réplique du « Château des meurtres » du tueur en série H.H. Holmes. Tout comme les autres titres The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me propose à la communauté de faire des choix, qui ont un impact sur le reste de l'aventure et surtout sur le destin des personnages jouables.Ayant rencontré un grand succès cette année, R.E.P.O. est catégorisé comme un jeu d'horreur, avec de la coopération en ligne. Basé sur des phénomènes physiques et doté d'un chat vocal de proximité, le titre de semiwork a de grandes chances de vous faire peur à cause de ses créatures effrayantes. Par delà le chara-design des personnages jouables et la direction artistique d'ensemble, R.E.P.O. possède des environnements terrifiants, qui vous angoisseront très probablement, alors que vous recherchez des objets de valeur à extraire avec vos amis.Et si vous souhaitez plutôt, de nouveaux titres faisant peur sont sortis durant ces douze derniers mois. De ce fait,Bien évidemment, il existe bien d'autres jeux qui pourraient rentrer dans le listing disponible ci-dessus. D'ailleurs,. Cela pourrait donner des idées complémentaires aux lecteurs.