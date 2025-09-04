Durée de vie de Hell is Us : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations sur la durée de vie de Hell is Us et le nombre d'heures nécessaires pour terminer l'histoire principale ou atteindre le 100 %.

Durée de vie de Hell is Us

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Combien d'heures pour terminer Hell is Us ?

Terminer l'histoire principale → Entre 15-20 heures

→ Entre 15-20 heures Terminer l'histoire principale et faire de l'annexe → Plus de 25 heures

→ Plus de 25 heures Terminer Hell is Us à 100 % → Environ 30 heures

PC (Steam) Édition Standard → 13,29 € au lieu de 50 €, soit 73 % de réduction. Édition Deluxe → 17,99 € au lieu de 70 €, soit 74 % de réduction.

(Steam) PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Développé par Rogue Factor et édité par NACON,est un jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure, qui nous invite à explorer un « pays isolé, ravagé par un conflit fratricide » et à découvrir les secrets du passé du protagoniste. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandentdépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur, vous passerez plus de temps sur le titre de Rogue Factor qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale.Néanmoins, grâce aux différents retours et à notre propre expérience sur le soft, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation quant àet donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, terminer le scénario et faire du secondaire/de l'annexe, mais aussi atteindre le 100 %.Ainsi, et comme vous pourrez le constater,est plutôt correcte. D'ailleurs, celles et ceux qui désireront obtenir le Platine/100 % passeront de nombreuses heures sur le jeu de Rogue Factor et NACON.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez, d'ailleurs, que notre partenaire, Instant Gaming, vous proposeà des prix réduits sur PC ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :