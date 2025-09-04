Durée de vie de Hell is Us : Combien d'heures pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 septembre 2025 à 18h01
Retrouvez toutes les informations sur la durée de vie de Hell is Us et le nombre d'heures nécessaires pour terminer l'histoire principale ou atteindre le 100 %.
Durée de vie de Hell is Us : Combien d'heures pour le terminer ?
Développé par Rogue Factor et édité par NACON, Hell is Us est un jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure, qui nous invite à explorer un « pays isolé, ravagé par un conflit fratricide » et à découvrir les secrets du passé du protagoniste. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quelle est la durée de vie de Hell is Us.

Durée de vie de Hell is Us 

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La durée de vie de Hell is Us dépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur Hell is Us, vous passerez plus de temps sur le titre de Rogue Factor qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale.

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Combien d'heures pour terminer Hell is Us ? 

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Néanmoins, grâce aux différents retours et à notre propre expérience sur le soft, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation quant à la durée de vie de Hell is Us et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, terminer le scénario et faire du secondaire/de l'annexe, mais aussi atteindre le 100 %.
  • Terminer l'histoire principale → Entre 15-20 heures
  • Terminer l'histoire principale et faire de l'annexe → Plus de 25 heures
  • Terminer Hell is Us à 100 % → Environ 30 heures
Ainsi, et comme vous pourrez le constater, la durée de vie de Hell is Us est plutôt correcte. D'ailleurs, celles et ceux qui désireront obtenir le Platine/100 % passeront de nombreuses heures sur le jeu de Rogue Factor et NACON.

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  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 13,29 € au lieu de 50 €, soit 73 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 17,99 € au lieu de 70 €, soit 74 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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